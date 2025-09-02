szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Tragédia

15 perce

Drámai részetek derültek ki a miskei gyerekgyilkosságról, így találták meg a kis Hanna holttestét – galériával

Címkék#elfogatóparancs#emberölés#kislány

Tragédiával végződött az eltűnt 22 hónapos Hanna keresése Miskén, a rendőrök mellett polgárőrök, több speciális kutató csapat és rengeteg civil ember kereste a kislányt a késő estébe nyúlóan. A speciális kutatókat is megrendítette az eltűnt miskei kislány halála.

Pozsgai Ákos

Mint arról korábban beszámoltunk, drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt miskei kislányt, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este találták meg. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a 25 éves nevelőapa, Jakab Dávid ellen, akit emberölés miatt keresnek.  

Eltűnt miskei kislány után kutattak az alakulatok
A speciális kutatókat is megrendítette az eltűnt miskei kislány halála
Fotó: Pozsgai Ákos

Kutyás egységekkel indult a keresés Miskén

A Pécsi Mentőkutyás Egyesületet felé hétfőn este 18 óra körül jelezték a Szekszárdi Kutató Mentők, hogy eltűnt egy kétéves kislány Miskén. Este 7 óra után érkeztek a település szélén kialakított vezetési pontra az első speciális kutyás kutatóegységek, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Egyesület és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is.

A rendőrség és polgárőrök is részt vettek a kutatásban

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész nap zajlott a teljes településre kiterjesztett kutatás: rendőrök, polgárőrök keresték az eltűnt 22 hónapos Hannát. Mivel a környéken sok az erdős, bokros terület, ezért szükség volt a területkutató kutyákra. 

„A Pécsi Mentőkutyás Egyesületet a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival kiegészülve indultunk útnak, és velük együtt csatlakoztak a kereséshez” – számolt be közösségi oldalán az eseményekről a szervezet. 

Speciális kutató-mentők is keresték a miskei kislányt

Fotók: Pozsgai Ákos

A nevelőapa eltűnése már gyanút keltett

Önmagában is szokatlan egy ilyen pici gyermek eltűnése, de a Pécsi Mentőkutyás Egyesület beszámolója szerint, amikor a helyszínre értek kiderült, hogy a nevelőapa is eltűnt a helyszínről. 

„Ekkor már sejteni lehetett, hogy a keresés akár tragikus módon is zárulhat. Mire megkezdtük a munkát, már több mentő- és keresőcsapat dolgozott a területen. A rendőrség ismertette a nevelőapa feltételezett útvonalát, ennek egyik szakaszát mi vizsgáltuk át a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival, civilekkel és polgárőrökkel együtt – írták beszámolójukban.

A speciális kutató-mentőket is megrendítette a miskei kislány tragédiája

Miután befejezték a keresést a megadott területen, hír érkezett, hogy a Szekszárdi Kutató-Mentők a feltételezett útvonal egy másik szakaszának közelében megtalálták a kislányt. Sajnos, már nem lehetett megmenteni az életét. 

„Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak ebben a felfoghatatlan tragédiában. Együtt érzünk a falu lakóival és mindazokkal, akiket mélyen megrázott és felháborított a történtek híre. Köszönet illeti a Szekszárdi Kutató-Mentőket, valamint minden résztvevő keresőcsapatot, önkéntest az áldozatos munkáért. Bízunk benne, hogy a felelős kézre kerül és elnyeri méltó büntetését” – írták közösségi oldalukon.

 

 

