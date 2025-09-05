Megrázó részletek Miskéről: így vezethetett az olcsó drog egy kislány halálához

Hétfő reggel jelentették be a 22 hónapos miskei kislány eltűnését. Hannát nagy erőkkel keresték a hatóságok, de a remény gyorsan szertefoszlott, miután az esti órákban megtalálták a holttestet. A gyanú rögtön a 24 éves nevelőapára terelődött, akinek csütörtökön volt a bírósági tárgyalása Kecskeméten.

A miskei kislány feltételezett gyilkosát csütörtökön tartóztatták le

Fotó: Bús Csaba

A miskei kislány szörnyű története

Felfoghatatlan veszteség érte miske faluját, akik elvesztették közösségük 22 hónapos tagját.

A kislányt anyukája nevelőapjára bízta, és Hanna ez idő alatt tűnt el, a nevelőapával együtt, aki a hatóságok elől próbált meg elrejtőzni. Ez viszont nem sikerült neki, ugyanis kedden délelőtt elfogták, és csütörtökön már bírósági tárgyalásra is vitték a gyanúsítottat, melynek részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be.

A gyilkosságot Hanna 3 éves fiútestvére is láthatta, ami szörnyű következményekkel járhat a kisfiú számára. Ráadásul az is felmerült, hogy a nevelőapa a droghasználat miatt követte el a gyilkosságot, hiszen Miskén már normává vált a kábítószer-fogyasztás az idők során.

A nevelőapa azonban valószínűleg megkapja a legsúlyosabb büntetést a bíróságtól Pálvölgyi András ügyvéd tájékoztatása szerint.

A kristály alig 300 forintért kapható

A Magyar Nemzet tájékoztatása alapján Miske egy kristálynagyhatalom, ahol már addig fajult a helyzet, hogy a droghasználat normává vált a falu közösségében.

A legelterjedtebb drog a faluban az úgynevezett kristály, másnéven metamfetamin, amely egy rendkívül erős, mesterségesen előállított, olcsó, de nagyon veszélyes dizájnerdrog, ami szegényebb, visszamaradott térségekben nagyon elterjedt.

Elképesztően olcsó, hiszen csak 300 forint egy adag, és pont ezért tudja szinte mindenki megengedni magának, azonban hatásai borzasztóan erősek, és azonnali függőséget okozhat. A drog elterjedésével mindig együtt jár a prostitúció, kapcsolati erőszak és bűnözés a Drogkutató Intézet információi szerint.

A falu fiatal lakói ártatlan áldozatoknak számítanak, hiszen ők könnyen a szenvedély rabjai lesznek, miután behálózzák őket, és később már saját maguknak is tudják készíteni a kábítószert. A roma közösségeknél ez a probléma azért nehezebb, mert náluk sokszor halmozódnak a hátrányok, melyből nehezen tudnak kitörni belső források hiányában.