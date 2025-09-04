Bilincsben, láncon vezették be a bíróságra a kis Hanna meggyilkolásával gyanúsított férfit – fotók

Az egész országot megrázta a szeptember elsejei miskei gyermekgyilkosság híre. Eltűnt a mindössze 22 hónapos Hanna. A kislány hétfő reggel tűnt el, miután nevelőapjával volt otthon. Amikor a családtagok észrevették a hiányát, azonnal megindult a keresés, amelyhez rengeteg helyi önkéntes, polgárőr és tűzoltó is csatlakozott. A remény azonban hamar szertefoszlott: az esti órákban a keresőcsapatok a kislány holttestére bukkantak.

A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját csütörtökön tartóztatták le

Fotó: Bús Csaba

A rendőrség a körülmények miatt azonnal emberölés gyanújával indított nyomozást. A gyanú hamar a kislány 24 éves nevelőapjára terelődött, aki azonban a tragédia után nyomtalanul eltűnt. Feltételezések szerint a holttest elrejtése után szökött meg, és a településen bujkált.

Hajtóvadászat Miskén

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagyszabású akciót indított a férfi felkutatására. Kedden délelőtt a hatóságoknak sikerült kézre keríteniük: a férfit Miskén fogták el, majd őrizetbe vették és kihallgatták.

Bilincsben, láncon vezették be a bíróságra

Csütörtök délután rendőri kísérettel, bilincsben és láncon vezettek be a Kecskeméti Járásbíróságra a férfit. A bíróság épületébe érkezve a lépcsőn felfelé mindössze ennyit mondott az újságíróknak: „ártatlan vagyok”.

A tárgyalás közel egy órán keresztül zajlott. A folyosón a férfi láthatóan ideges volt, a szemét törölgette, és halkan magában beszélt, mielőtt rendre utasították. Végül a járásbíróság döntést hozott: egy hónapra elrendelték a letartóztatását.

Miért rendelték el a letartóztatást?

A döntést a bíróság több indokkal támasztotta alá: egyrészt tartani lehet attól, hogy a férfi szökni próbálna, másrészt fennáll a veszélye annak is, hogy a bizonyítási eljárást megnehezítené vagy meghiúsítaná. Emellett a bíróság a bűnismétlés lehetőségét sem zárta ki, hiszen a férfi büntetett előéletű.

Nem végleges a döntés, a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fellebbezett

A bíróság döntése egyelőre nem jogerős. A gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így az ügy a Kecskeméti Törvényszék elé kerül, amely várhatóan a következő napokban dönt.