Elfogták a rendőrök a miskei gyerekgyilkost, kommandósok vitték földre a kis Hanna nevelőapját

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított egy majdnem kétéves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális kutató-mentő egységek és önkéntesek is részt vettek.

Elfogták a rendőrök a miskei gyerekgyilkost

Forrás: police.hu

Az esti órákban azonban megtörtént a legrosszabb: a kislány holtan került elő. Az eset körülményei alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A nevelőapát gyanúsítják

A rendőrség gyanúja szerint a gyermek haláláért nevelőapja, a 24 éves J. Dávid felelős, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi a tragédia után elmenekült, a hatóságok pedig kiemelt erőkkel kezdték meg a felkutatását.

Hírös kommandósok fogták el

A rendőrség közlése szerint a férfit 2025. szeptember 2-án, 11 órakor fogták el Miskén. A Hírös kommandósok csaptak le rá, miután a településen rejtőzött el a hatóságok elől.

Őrizetben a gyanúsított

J. Dávidot a rendőrök emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.