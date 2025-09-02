4 órája
Elfogták a rendőrök a miskei gyerekgyilkost, kommandósok vitték földre a kis Hanna nevelőapját
Miskén rejtőzött el az a 24 éves férfi, akit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözött. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt fogták el.
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított egy majdnem kétéves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális kutató-mentő egységek és önkéntesek is részt vettek.
Az esti órákban azonban megtörtént a legrosszabb: a kislány holtan került elő. Az eset körülményei alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.
A nevelőapát gyanúsítják
A rendőrség gyanúja szerint a gyermek haláláért nevelőapja, a 24 éves J. Dávid felelős, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi a tragédia után elmenekült, a hatóságok pedig kiemelt erőkkel kezdték meg a felkutatását.
Hírös kommandósok fogták el
A rendőrség közlése szerint a férfit 2025. szeptember 2-án, 11 órakor fogták el Miskén. A Hírös kommandósok csaptak le rá, miután a településen rejtőzött el a hatóságok elől.
Őrizetben a gyanúsított
J. Dávidot a rendőrök emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
