Kommandó

Videón, ahogy a kommandósok lecsapnak a miskei gyerekgyilkosra

Mint arról korábban beszámoltunk, kommandósok vitték földre a kis Hanna nevelőapját, akit emberölés gyanúja miatt körözött a rendőrség. Az elfogásról videót tettek közzé.

Baon.hu

Miskén rejtőzött el az a 24 éves férfi, akit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözött. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt fogták el, a férfi a kislány nevelőapja volt.

Ebben a házban bujkált a miskei gyerekgyilkos
Helyszíni fotó a lakatlan házról, ahol elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit
Fotó: Pozsgai Ákos

Hajtóvadászat indult a férfi ellen, egy lakatlan házban találtak rá

Egész hétfő éjszaka hajtóvadászat volt a faluban, a kislány gyilkosát keresték. A feldühödött miskeiek botokkal, machetékkel felszerelkezve kutatták, hátha a nyomára bukkannak. 

Másnap, kedd délelőtt végül a saját apja adta fel gyilkossággal gyanúsított fiát, a kommandósok egy lakatlan házban fogták el Miskén, alig kétszáz méterre attól a helytől, ahol a megölt kislány holttestét elrejtette

Videón a gyilkossággal gyanúsított férfi elfogása

J. Dávidot a rendőrök emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.

 

 


 

 

