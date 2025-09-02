Videón, ahogy a kommandósok lecsapnak a miskei gyerekgyilkosra

Miskén rejtőzött el az a 24 éves férfi, akit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözött. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt fogták el, a férfi a kislány nevelőapja volt.

Helyszíni fotó a lakatlan házról, ahol elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit

Fotó: Pozsgai Ákos

Hajtóvadászat indult a férfi ellen, egy lakatlan házban találtak rá

Egész hétfő éjszaka hajtóvadászat volt a faluban, a kislány gyilkosát keresték. A feldühödött miskeiek botokkal, machetékkel felszerelkezve kutatták, hátha a nyomára bukkannak.

Másnap, kedd délelőtt végül a saját apja adta fel gyilkossággal gyanúsított fiát, a kommandósok egy lakatlan házban fogták el Miskén, alig kétszáz méterre attól a helytől, ahol a megölt kislány holttestét elrejtette.

Videón a gyilkossággal gyanúsított férfi elfogása

J. Dávidot a rendőrök emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.



