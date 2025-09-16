szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Migránsválság

1 órája

Saját gyermeküket maguk előtt tartva rohamozták meg a migránsok a rendőröket

Címkék#migrációs válság#határzár#migráns

2015-ben óriási felfordulást okozott egész Európában a migránsválság, így Magyarországnak is meg kellett oldania a bevándorlási káoszt. Röszke egy központi helye volt a migrációs lázongásoknak, ahol kialakult az úgynevezett „röszkei csata” is.

Brockmeyer Sophie Isabella

2015-ben Európa történelmének egyik legnagyobb migrációs hulláma söpört végig a kontinensen, amely Magyarország déli határát is a figyelem középpontjába állította. Röszke neve ekkor vált igazán ismertté: a település határátkelőjénél és a környéken rengetegen torlódtak fel, miközben kaotikus jelenetek, feszült rendőri beavatkozások és emlékezetes összecsapások zajlottak. A röszkei csata a migrációs válság szimbólumává vált, bemutatva, milyen hatalmas kihívások elé állította az országot és Európát a tömeges menekültáradat. 

a 2015-ös migrációs hullám
Az embercsempészet  rengeteg ember életét követelte a 2015-ös migrációs hullám idején 
Fotó: Szakony Attila / Archív-felvétel / Illusztráció

A migráció legproblémásabb területei

10 éve a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet. Rengeteg tragikus baleset történt, többek között a legsúlyosabb a halálkamion nevezetű baleset volt, amelyben 71 illegális bevándorló vesztette életét. 

A bonyodalmak extrém helyzeteket teremtettek Kiskunhalason is, ahol gyújtogatások, tömegverekedések és tüntetések nehezítették a város életét. A válsághelyzet közepette még a migránsokat segítő szervezet is felmondta a szolgálatot.

A röszkei csata teljes káoszba torkollott

Szinte követhetetlen volt 2015-ben a sok hír a röszkei táborokkal kapcsolatban. Az akkor kiadott Petőfi Népe újságok alapján összegyűjtöttük az erős migrációs hullám főbb katasztrófáit Röszkén.

Többszörös összecsapások

Szeptember 5-én sok száz menekült döntött úgy, hogy nem a Keleti pályaudvar előtt várja ki, amíg a kormány – a parlament korábbi felhatalmazását követően – bevezeti a menekültügyi válsághelyzetet. A hadsereget ekkor még az autópályán nem lehetett bevetni a Bécs felé indultakkal szemben, de a rendőrség Bicskén és Röszkén is hatalmas erőkkel jelen volt. 

Ebben az időben többszörös összecsapások történtek a menekültek és a rendőrök között. A bevándorlók általában az ügyintézés időtartama miatt keltek ki magukból. A röszkei táborban egyszerre 2800–3000 menekültet tartottak fogva a regisztrálásukig úgy, hogy ez a terület maximum 800 fő ellátására volt alkalmas. A kaotikus helyzet problémás eseményeket vont maga után. 

„Freedom! No camp!”– gyereküket maguk elé tartva rohamoztak

2015. szeptember 8-án miközben a Keleti pályaudvaron Budapesten kezdett kicsit megnyugodni a helyzet, Röszkén csak tovább fajultak a dolgok. A várakozók többsége, főleg az afgán férfiak nem akartak együttműködni a rendőrökkel, és „Freedom!”, „No camp!” jelszavakat skandálva ki akartak törni.

Kétszer is nekifeszültek a rendőrsorfalnak, sőt voltak olyanok is, akik a gyermeküket maguk előtt tartva rohamoztak. Ezzel az akcióval 200-300 bevándorló át is tört a sorfalon, de a vasúti sínnél megállították őket, amire válaszként a csoport tagjai ülősztrájkba kezdtek. 

A megoldás: határzár

Szeptember 15-én éjfélkor hatályba lépett a kormányrendelet, miszerint az ország bizonyos régióiban határzár lett elrendelve 6 hónapos időtartamban. A migránsok és menekültek soha nem látott számban lépték át a határt: csak délig több mint 5000 ember kelt át, ami éjszakára már 10 ezret jelentett, egyes források szerint 20 ezerre növekedhetett a végére az illegális határátlépők száma. 

A déli határszakaszt tartó rendőrök, akik immár katonákkal is megerősítve látták el a szolgálatot, minden ideiglenes gyűjtőpontot és menekülttábort kiürítettek, a röszkei határt pedig lezárták. 

Magyarország felé így elzárták a migránsok útját, emiatt a határ körül többen éhségsztrájkba kezdtek és próbálták többféle módszerrel ellenezni a határzárat. 

Az ostrom

2015. szeptember 17-én megszülettek az első bírósági ítéletek az illegális határátlépések miatt. Több tucatnyi menekült törte át a határt a magyar-szerb résznél, és ezt követően egy állóháború alakult ki. A bevándorlók kövekkel és palackokkal dobálták a mozdulatlan rendőrsorfalat, amire válaszként a hatóságoktól könnygázgránátokat kaptak vissza. 

Ennek következtében a szegedi bíróság meg is hozta első ítéleteit, kitiltva a szabálysértőket Magyarországról. Több százan várakoztak a magyar határnál ezután is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu