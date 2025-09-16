4 órája
Saját gyermeküket maguk előtt tartva rohamozták meg a migránsok a rendőröket
2015-ben óriási felfordulást okozott egész Európában a migránsválság, így Magyarországnak is meg kellett oldania a bevándorlási káoszt. Röszke egy központi helye volt a migrációs lázongásoknak, ahol kialakult az úgynevezett „röszkei csata” is.
2015-ben Európa történelmének egyik legnagyobb migrációs hulláma söpört végig a kontinensen, amely Magyarország déli határát is a figyelem középpontjába állította. Röszke neve ekkor vált igazán ismertté: a település határátkelőjénél és a környéken rengetegen torlódtak fel, miközben kaotikus jelenetek, feszült rendőri beavatkozások és emlékezetes összecsapások zajlottak. A röszkei csata a migrációs válság szimbólumává vált, bemutatva, milyen hatalmas kihívások elé állította az országot és Európát a tömeges menekültáradat.
A migráció legproblémásabb területei
10 éve a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet. Rengeteg tragikus baleset történt, többek között a legsúlyosabb a halálkamion nevezetű baleset volt, amelyben 71 illegális bevándorló vesztette életét.
A bonyodalmak extrém helyzeteket teremtettek Kiskunhalason is, ahol gyújtogatások, tömegverekedések és tüntetések nehezítették a város életét. A válsághelyzet közepette még a migránsokat segítő szervezet is felmondta a szolgálatot.
A röszkei csata teljes káoszba torkollott
Szinte követhetetlen volt 2015-ben a sok hír a röszkei táborokkal kapcsolatban. Az akkor kiadott Petőfi Népe újságok alapján összegyűjtöttük az erős migrációs hullám főbb katasztrófáit Röszkén.
Többszörös összecsapások
Szeptember 5-én sok száz menekült döntött úgy, hogy nem a Keleti pályaudvar előtt várja ki, amíg a kormány – a parlament korábbi felhatalmazását követően – bevezeti a menekültügyi válsághelyzetet. A hadsereget ekkor még az autópályán nem lehetett bevetni a Bécs felé indultakkal szemben, de a rendőrség Bicskén és Röszkén is hatalmas erőkkel jelen volt.
Ebben az időben többszörös összecsapások történtek a menekültek és a rendőrök között. A bevándorlók általában az ügyintézés időtartama miatt keltek ki magukból. A röszkei táborban egyszerre 2800–3000 menekültet tartottak fogva a regisztrálásukig úgy, hogy ez a terület maximum 800 fő ellátására volt alkalmas. A kaotikus helyzet problémás eseményeket vont maga után.
„Freedom! No camp!”– gyereküket maguk elé tartva rohamoztak
2015. szeptember 8-án miközben a Keleti pályaudvaron Budapesten kezdett kicsit megnyugodni a helyzet, Röszkén csak tovább fajultak a dolgok. A várakozók többsége, főleg az afgán férfiak nem akartak együttműködni a rendőrökkel, és „Freedom!”, „No camp!” jelszavakat skandálva ki akartak törni.
Kétszer is nekifeszültek a rendőrsorfalnak, sőt voltak olyanok is, akik a gyermeküket maguk előtt tartva rohamoztak. Ezzel az akcióval 200-300 bevándorló át is tört a sorfalon, de a vasúti sínnél megállították őket, amire válaszként a csoport tagjai ülősztrájkba kezdtek.
A megoldás: határzár
Szeptember 15-én éjfélkor hatályba lépett a kormányrendelet, miszerint az ország bizonyos régióiban határzár lett elrendelve 6 hónapos időtartamban. A migránsok és menekültek soha nem látott számban lépték át a határt: csak délig több mint 5000 ember kelt át, ami éjszakára már 10 ezret jelentett, egyes források szerint 20 ezerre növekedhetett a végére az illegális határátlépők száma.
A déli határszakaszt tartó rendőrök, akik immár katonákkal is megerősítve látták el a szolgálatot, minden ideiglenes gyűjtőpontot és menekülttábort kiürítettek, a röszkei határt pedig lezárták.
Magyarország felé így elzárták a migránsok útját, emiatt a határ körül többen éhségsztrájkba kezdtek és próbálták többféle módszerrel ellenezni a határzárat.
Az ostrom
2015. szeptember 17-én megszülettek az első bírósági ítéletek az illegális határátlépések miatt. Több tucatnyi menekült törte át a határt a magyar-szerb résznél, és ezt követően egy állóháború alakult ki. A bevándorlók kövekkel és palackokkal dobálták a mozdulatlan rendőrsorfalat, amire válaszként a hatóságoktól könnygázgránátokat kaptak vissza.
Ennek következtében a szegedi bíróság meg is hozta első ítéleteit, kitiltva a szabálysértőket Magyarországról. Több százan várakoztak a magyar határnál ezután is.
