Saját gyermeküket maguk előtt tartva rohamozták meg a migránsok a rendőröket

2015-ben Európa történelmének egyik legnagyobb migrációs hulláma söpört végig a kontinensen, amely Magyarország déli határát is a figyelem középpontjába állította. Röszke neve ekkor vált igazán ismertté: a település határátkelőjénél és a környéken rengetegen torlódtak fel, miközben kaotikus jelenetek, feszült rendőri beavatkozások és emlékezetes összecsapások zajlottak. A röszkei csata a migrációs válság szimbólumává vált, bemutatva, milyen hatalmas kihívások elé állította az országot és Európát a tömeges menekültáradat.

Az embercsempészet rengeteg ember életét követelte a 2015-ös migrációs hullám idején

Fotó: Szakony Attila / Archív-felvétel / Illusztráció

A migráció legproblémásabb területei

10 éve a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet. Rengeteg tragikus baleset történt, többek között a legsúlyosabb a halálkamion nevezetű baleset volt, amelyben 71 illegális bevándorló vesztette életét.

A bonyodalmak extrém helyzeteket teremtettek Kiskunhalason is, ahol gyújtogatások, tömegverekedések és tüntetések nehezítették a város életét. A válsághelyzet közepette még a migránsokat segítő szervezet is felmondta a szolgálatot.

A röszkei csata teljes káoszba torkollott

Szinte követhetetlen volt 2015-ben a sok hír a röszkei táborokkal kapcsolatban. Az akkor kiadott Petőfi Népe újságok alapján összegyűjtöttük az erős migrációs hullám főbb katasztrófáit Röszkén.

Többszörös összecsapások

Szeptember 5-én sok száz menekült döntött úgy, hogy nem a Keleti pályaudvar előtt várja ki, amíg a kormány – a parlament korábbi felhatalmazását követően – bevezeti a menekültügyi válsághelyzetet. A hadsereget ekkor még az autópályán nem lehetett bevetni a Bécs felé indultakkal szemben, de a rendőrség Bicskén és Röszkén is hatalmas erőkkel jelen volt.

Ebben az időben többszörös összecsapások történtek a menekültek és a rendőrök között. A bevándorlók általában az ügyintézés időtartama miatt keltek ki magukból. A röszkei táborban egyszerre 2800–3000 menekültet tartottak fogva a regisztrálásukig úgy, hogy ez a terület maximum 800 fő ellátására volt alkalmas. A kaotikus helyzet problémás eseményeket vont maga után.

„Freedom! No camp!”– gyereküket maguk elé tartva rohamoztak

2015. szeptember 8-án miközben a Keleti pályaudvaron Budapesten kezdett kicsit megnyugodni a helyzet, Röszkén csak tovább fajultak a dolgok. A várakozók többsége, főleg az afgán férfiak nem akartak együttműködni a rendőrökkel, és „Freedom!”, „No camp!” jelszavakat skandálva ki akartak törni.