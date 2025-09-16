2 órája
Magyarország idejében ismerte fel az illegális bevándorlás veszélyeit
Az illegális migráció évek óta súlyos társadalmi, gazdasági és biztonsági kihívásokat jelent Európában. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója szerint Magyarország idejében ismerte fel a problémát, és a határvédelem megerősítésével stratégiai előnyt szerzett a kontinens számos országához képest.
10 évvel ezelőtt válságos helyzetbe került az ország az erős migrációs hullám miatt, ami ellepte egész Európát. A Magyar Nemzetben megszólaló Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója azt elemezte, hogy miért volt annak idején helyes döntés a határok lezárása.
Embercsempészet, gyújtogatások, határfeszegetés – a 2015-ös migrációs válság
2015-ben virágzott az embercsempészet, ami sok tragikus balesetet is okozott, melyek közül a legkritikusabb, a „halálkamion” esete volt, melyben 71 illegális bevándorló vesztette életét. Ezen kívül is azonban számos olyan baleset volt, melyekben gyermekek és felnőtték szörnyű módon vesztették életüket.
A bevándorlás tetőpontja a röszkei csata volt, ahol a migránsok különböző módszereket bevetve próbáltak valahogy áttörni a határon, és ezzel lényegében egy állóháború alakult ki a hatóságok és a bevándorlók között.
A bonyodalmakból a kisebb települések sem maradtak ki, mint például Kiskunhalas, ahol gyújtogatások és dulakodások alakult ki rendszeresen a menekülttáborokban a migránsok elégedetlensége miatt.
Változó profil, növekvő kihívások
2015-ben a migránsok között bár voltak családok és gyerekek is, az érkezők döntő többsége fiatal férfi volt. Az elmúlt években ez a trend tovább erősödött: a nyugat-balkáni útvonalon érkezők legalább 90 százaléka fiatal férfi.
Marsai Viktor szerint ezek a fiatal férfiak gyakran olyan helyzetből indulnak útnak, amit szülők vagy barátok kezdeményeznek – ők vállalják a pénzügyi és fizikai kockázatot az utazás során. A migráció pedig ma nagyrészt gazdasági indíttatású. Az, hogy többségében fiatal férfiak jönnek, komoly terhet ró a fogadó országokra – hívta fel a figyelmet Marsai Viktor a Magyar Nemzetben.
Az integráció nehézségei
A munkaerőpiaci integráció nagyon lassú és nagyon töredezett. A szakértő rámutatott, hogy a fiatal férfiak minden társadalomban felülreprezentálnak a bűnözésben — még akkor is, ha figyelmen kívül hagyjuk a kulturális különbségeket. Svédországban például egy teljesen új bűnözési forma, a klán alakú bűnözői csoport jelent meg, ami korábban nem volt ismert ebben az országban.
A nők helyzete különösen nehéz: a munkaerőpiaci integrációban jelentős lemaradásban vannak, és a társadalmi elvárások, valamint kulturális értékek közti különbségek súlyos hatással lehetnek életükre. A szakértő beszélt az arc eltakarásától kezdve a köztereken való mozgás korlátain át olyan szélsőséges esetekig, mint a nemi szervek megcsonkítása – írta a Magyar Nemzet.
Politikai és jogi válaszok
Marsai Viktor kiemelte, hogy határkerítés felépítése Magyarországon stratégiailag fontos volt, mivel „társadalmi kísérleteket ilyen léptékben felelőtlenség folytatni”.
Fontos mérföldkő volt a „röszkei ostrom”, amely egyértelművé tette sokak számára, hogy milyen komoly következményeket és nehézségeket vonhat maga után a migráció. Emellett egy képet is adott arról, hogy a migránsok nem olyan békés menekültek, mint ahogy atz képzelték. Ha a határon kívül így viselkednek, akkor miért viselkednének máshogy azon belül?
A jogi keretek elégtelensége
A 2015-ös migrációs hullámok után láthatóvá vált, hogy az Európai Unió jogi rendszere nem alkalmasak arra, hogy kezelni tudják a több százezres, vagy akár milliós bevándorlási nyomást.
Emellett Marsai Viktor rámutatott arra is, hogy míg Magyarország lépéseit gyakran élesen bírálják, más tagállamok intézkedéseit kevésbé szemlélik kritikusan. Lengyelország például a belorusz határon szinte teljesen felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását, Görögország pedig Krétán hozott intézkedéseket.
Nem véletlen, hogy több ország elkezdte csökkenteni a migránsoknak járó juttatásokat, és próbálja rákényszeríteni őket arra, hogy jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Ez a folyamat viszont nagyon nehezen halad, és valószínűleg az egyetlen megoldást a deportálás adná a helyzethez. Egyszerűbb volt kimondani, hogy „Wir schaffen das”, de az elmúlt évtized bebizonyította, hogy nem sikerült megcsinálni – vélekedett a szakértő.
