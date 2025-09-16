Magyarország idejében ismerte fel az illegális bevándorlás veszélyeit

10 évvel ezelőtt válságos helyzetbe került az ország az erős migrációs hullám miatt, ami ellepte egész Európát. A Magyar Nemzetben megszólaló Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója azt elemezte, hogy miért volt annak idején helyes döntés a határok lezárása.

Helyesen ismerte fel Magyarország, hogy az illegális migráció problémákat okozhat

Fotó: PA Picture-Alliance via AFP / Illusztráció

Embercsempészet, gyújtogatások, határfeszegetés – a 2015-ös migrációs válság

2015-ben virágzott az embercsempészet, ami sok tragikus balesetet is okozott, melyek közül a legkritikusabb, a „halálkamion” esete volt, melyben 71 illegális bevándorló vesztette életét. Ezen kívül is azonban számos olyan baleset volt, melyekben gyermekek és felnőtték szörnyű módon vesztették életüket.

A bevándorlás tetőpontja a röszkei csata volt, ahol a migránsok különböző módszereket bevetve próbáltak valahogy áttörni a határon, és ezzel lényegében egy állóháború alakult ki a hatóságok és a bevándorlók között.

A bonyodalmakból a kisebb települések sem maradtak ki, mint például Kiskunhalas, ahol gyújtogatások és dulakodások alakult ki rendszeresen a menekülttáborokban a migránsok elégedetlensége miatt.

Változó profil, növekvő kihívások

2015-ben a migránsok között bár voltak családok és gyerekek is, az érkezők döntő többsége fiatal férfi volt. Az elmúlt években ez a trend tovább erősödött: a nyugat-balkáni útvonalon érkezők legalább 90 százaléka fiatal férfi.

Marsai Viktor szerint ezek a fiatal férfiak gyakran olyan helyzetből indulnak útnak, amit szülők vagy barátok kezdeményeznek – ők vállalják a pénzügyi és fizikai kockázatot az utazás során. A migráció pedig ma nagyrészt gazdasági indíttatású. Az, hogy többségében fiatal férfiak jönnek, komoly terhet ró a fogadó országokra – hívta fel a figyelmet Marsai Viktor a Magyar Nemzetben.

Az integráció nehézségei

A munkaerőpiaci integráció nagyon lassú és nagyon töredezett. A szakértő rámutatott, hogy a fiatal férfiak minden társadalomban felülreprezentálnak a bűnözésben — még akkor is, ha figyelmen kívül hagyjuk a kulturális különbségeket. Svédországban például egy teljesen új bűnözési forma, a klán alakú bűnözői csoport jelent meg, ami korábban nem volt ismert ebben az országban.