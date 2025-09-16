szeptember 16., kedd

Tragédia az út mellett, hiába küzdöttek a gyalogos életéért – frissítés

Több mentőautó is vonult Kecskeméten, a Külső-Szegedi útra kedden kora reggel.

Várkonyi Rozália

Kedd reggel a Sebességmérés/Útinform Kecskemét Facebook-csoportba töltöttek fel fotókat, mely szerint a városban a Külső-Szegedi úton a város felé torlódásra és fennakadásra kell számítani. Többen úgy gondolták, hogy baleset történt, és valakit elütöttek, azonban a kommentek szerint valaki rosszul lett és elhunyt a járdán.

mentőautók az úton
Mentőautók jelentek meg Kecskeméten
Fotó: Bácsalmási Mentők / Illusztráció

Az esettel kapcsolatban a rendőrség nem adott tájékoztatást, kerestük a mentőket, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

FRISSÍTÉS: A helyszínre riasztott mentőegység sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni az 60 év körüli férfi életét – közölte szerkesztőségünkkel az Országos Mentőszolgálat sajtóügyelete.

 

 

