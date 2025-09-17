szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

37 perce

Mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösön kisbuszba szorult utasokhoz

Címkék#m5#baleset#mentőhelikopter#katasztrófavédelem

A legfrissebb információk szerint kiszabadították az M5-ösön kisbuszba szorult hét embert.

Kovács Nóra

Mint arról korábban beszámoltunk, durva baleset történt az M5-ösön, egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion ütközött Lajosmizsénél, a Szeged felé vezető oldalon.

hét ember szorult a kisbuszba, mentőhelikopter is érkezett a balesethez,
Mentőhelikopter is érkezett a balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A katasztrófavédelem friss közleménye szerint a kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók kiszabadították azt a hét embert, akik beszorultak az autószállító trélert vontató kisbuszba. 

A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a mentést. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

A baleset miatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom, a felüljáróig torlódásra kell számítani. A Kecskemét felé közlekedőknek érdemes Méntelek felé haladniuk – írja közösségi oldalán a Szeretünk Lajosmizse. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu