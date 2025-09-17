Mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösön kisbuszba szorult utasokhoz

Mint arról korábban beszámoltunk, durva baleset történt az M5-ösön, egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion ütközött Lajosmizsénél, a Szeged felé vezető oldalon.

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A katasztrófavédelem friss közleménye szerint a kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók kiszabadították azt a hét embert, akik beszorultak az autószállító trélert vontató kisbuszba.

A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a mentést. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

A baleset miatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom, a felüljáróig torlódásra kell számítani. A Kecskemét felé közlekedőknek érdemes Méntelek felé haladniuk – írja közösségi oldalán a Szeretünk Lajosmizse.