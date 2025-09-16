szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Két embert szállítottak kórházba a karambol helyszínéről

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#karambol

Hétfőn négy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fák eltávolításához.

Várkonyi Rozália

A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába hétfőn hat műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett. 

mentők a baleset helyszínén
Mentő is érkezett a balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, két személygépkocsi ütközött össze hétfő délelőtt Baján, a Szabadság út és a Lőkert sor kereszteződésénél. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentők két embert szállítottak kórházba – közölte a katasztrófavédelem.

Oszlopnak ütközött egy személyautó kedd hajnalban Szankon, a Béke utcában. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A járműben nem tartózkodott senki.

Hétfőn még négy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fák eltávolításához.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu