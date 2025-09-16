2 órája
Két embert szállítottak kórházba a karambol helyszínéről
Hétfőn négy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fák eltávolításához.
A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába hétfőn hat műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, két személygépkocsi ütközött össze hétfő délelőtt Baján, a Szabadság út és a Lőkert sor kereszteződésénél. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentők két embert szállítottak kórházba – közölte a katasztrófavédelem.
Oszlopnak ütközött egy személyautó kedd hajnalban Szankon, a Béke utcában. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A járműben nem tartózkodott senki.
Hétfőn még négy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fák eltávolításához.
