Karambol
1 órája
A mentők is siettek az M5-ös autópályán történt balesethez
Lajosmizse közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók.
Összeütközött két személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 68. és a 69. kilométer között vasárnap reggel. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentés a balesetnél. A raj áramtalanította a gépkocsikat, amelyek egyike elfoglalja a külső sávot. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.
Az Útinform szerint, a 68-as kilométernél a forgalom a belső sávban halad.
