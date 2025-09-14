A mentők is siettek az M5-ös autópályán történt balesethez

Összeütközött két személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 68. és a 69. kilométer között vasárnap reggel. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentés a balesetnél. A raj áramtalanította a gépkocsikat, amelyek egyike elfoglalja a külső sávot. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.

A mentők is siettek a balesethez

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

Az Útinform szerint, a 68-as kilométernél a forgalom a belső sávban halad.