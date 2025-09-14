szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

2 órája

A mentők is siettek az M5-ös autópályán történt balesethez

Címkék#M5-ös autópálya#baleset#mentő#karambol

Lajosmizse közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók.

Várkonyi Rozália

Összeütközött két személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 68. és a 69. kilométer között vasárnap reggel. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentés a balesetnél. A raj áramtalanította a gépkocsikat, amelyek egyike elfoglalja a külső sávot. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.

mentők mennek a balesethez
A mentők is siettek a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

Az Útinform szerint, a 68-as kilométernél a forgalom a belső sávban halad.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu