Kigyulladt egy nagyjából tíz négyzetméteres, fából készült melléképület Fajszon, az Árpád utcában szombat délután. A teljes terjedelemben égő építmény tüzét a kalocsai hivatásos tűzoltók előbb körülhatárolták, majd eloltották. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik – írja a katasztrófavédelem.

Melléképület kapott lángra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció