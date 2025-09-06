Tűzeset
51 perce
Melléképület kapott lángra
Az Árpád utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Kigyulladt egy nagyjából tíz négyzetméteres, fából készült melléképület Fajszon, az Árpád utcában szombat délután. A teljes terjedelemben égő építmény tüzét a kalocsai hivatásos tűzoltók előbb körülhatárolták, majd eloltották. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik – írja a katasztrófavédelem.
