Tűzeset

51 perce

Melléképület kapott lángra

Címkék#tűzeset#melléképület#katasztrófavédelem

Az Árpád utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra.

Kovács Nóra

Kigyulladt egy nagyjából tíz négyzetméteres, fából készült melléképület Fajszon, az Árpád utcában szombat délután. A teljes terjedelemben égő építmény tüzét a kalocsai hivatásos tűzoltók előbb körülhatárolták, majd eloltották. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik – írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

