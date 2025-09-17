1 órája
Tizenöt méter magasból mentettek egy fenyőfán rekedt kismacskát a tűzoltók
Balesetek és tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak Bács-Kiskunban kedden.
A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába kedden 11 tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett.
Balesetek
Árokba hajtott egy személyautó kedd reggel Dunaföldváron, a 6-os számú főút 82. kilométer-szelvényénél. A solti hivatásos tűzoltók a baleset környékének átvizsgálását végezték. A helyszínen teljes útlezárás volt érvényben. Két embert a mentők kórházba szállítottak – közölte a katasztrófavédelem.
Árokba hajtott és elakadt egy gépjármű fordulás közben szerdán hajnalban Bácsalmás térségében. A bácsalmási önkéntes tűzoltók drótkötél segítségével a járművet kiszabadították. Személyi sérülés nem történt.
Tűzeset
Tűz keletkezett kedd éjjel egy elhagyatott épület helyiségében Kecskeméten, a Szolnoki úton. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral és kéziszerszám segítségével eloltották, személyi sérülés nem történt.
További munkák
Kedden még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fák eltávolításához, egy esetben nagy mennyiségben felgyülemlett esővíz kiszivattyúzásához, egy esetben beteg személy mozgatásához, egy esetben leszakadt árnyékolóhoz, egy esetben megbontott cseréptetőhöz, két esetben ingatlanba való bejutáshoz, egy esetben pedig 15 méteres magasságban fenyőfán rekedt kiscica mentéséhez.
