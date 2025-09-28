Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben – fotók, videó

A baleset este nyolc óra után történt, az autó Kecel felől tartott Soltvadkert irányába, amikor körülbelül félúton az előtt haladó lovaskocsival ütközött oldalról. A gépkocsi vezetője szerint semmilyen világítás nem volt a lovaskocsin, szinte a semmiből tűnt fel előtte a sötétben.

Lovaskocsival ütközött az autó Kecelnél

Fotó: Pozsgai Ákos

A sofőr állítása szerint megpróbálta kikerülni a lassú járművet, de az autó jobb oldalán a két ajtót felhasította a lovaskocsi. A baleset során az autóban utazó két ember nem sérült meg, és a lovaskocsin ülő férfinek sem esett baja.

– Csak annyit mondott, hogy jó, hogy bele nem borítottuk az árokban, aztán baktatott tovább és egy közeli dűlőútra lekanyarodott és eltűnt a sötétben – mesélte a gépkocsit vezető férfi, aki állítása szerint hiába mondta a lovaskocsi hajtójának, hogy álljon félre és várja meg a helyszínelőket.

A soltvadkerti és a keceli rendőrök rövid időn belül két kilométerrel arrébb feltartóztatták a lovaskocsist, aki időközben a földes útról vissza felhajtott a főútra.