Baleset

Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben – fotók, videó

Elhagyta a helyszínt az a lovaskocsi, aminek szombat este hajtott neki egy személyautó a sötétben Kecel és Soltvadkert között, az 54-es főúton. A lovaskocsival ütközött sofőr állítása szerint nem volt kivilágítva lassú jármű, ezért későn észlelte és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Pozsgai Ákos

A baleset este nyolc óra után történt, az autó Kecel felől tartott Soltvadkert irányába, amikor körülbelül félúton az előtt haladó lovaskocsival ütközött oldalról. A gépkocsi vezetője szerint semmilyen világítás nem volt a lovaskocsin, szinte a semmiből tűnt fel előtte a sötétben.

lovaskocsival ütközött az autó,
Lovaskocsival ütközött az autó Kecelnél
Fotó: Pozsgai Ákos

A sofőr állítása szerint megpróbálta kikerülni a lassú járművet, de az autó jobb oldalán a két ajtót felhasította a lovaskocsi. A baleset során az autóban utazó két ember nem sérült meg, és a lovaskocsin ülő férfinek sem esett baja.

– Csak annyit mondott, hogy jó, hogy bele nem borítottuk az árokban, aztán baktatott tovább és egy közeli dűlőútra lekanyarodott és eltűnt a sötétben – mesélte a gépkocsit vezető férfi, aki állítása szerint hiába mondta a lovaskocsi hajtójának, hogy álljon félre és várja meg a helyszínelőket.

A soltvadkerti és a keceli rendőrök rövid időn belül két kilométerrel arrébb feltartóztatták a lovaskocsist, aki időközben a földes útról vissza felhajtott a főútra.

Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben Kecelnél

Fotók: Pozsgai Ákos

A rendőrök a fogat hajtóját és az autó vezetőjét is a helyszínen megszondáztatták, arról nincs információnk, felmerült-e az ittas vezetés gyanúja. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.

