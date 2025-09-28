26 perce
Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben – fotók, videó
Elhagyta a helyszínt az a lovaskocsi, aminek szombat este hajtott neki egy személyautó a sötétben Kecel és Soltvadkert között, az 54-es főúton. A lovaskocsival ütközött sofőr állítása szerint nem volt kivilágítva lassú jármű, ezért későn észlelte és már nem tudta elkerülni az ütközést.
A baleset este nyolc óra után történt, az autó Kecel felől tartott Soltvadkert irányába, amikor körülbelül félúton az előtt haladó lovaskocsival ütközött oldalról. A gépkocsi vezetője szerint semmilyen világítás nem volt a lovaskocsin, szinte a semmiből tűnt fel előtte a sötétben.
A sofőr állítása szerint megpróbálta kikerülni a lassú járművet, de az autó jobb oldalán a két ajtót felhasította a lovaskocsi. A baleset során az autóban utazó két ember nem sérült meg, és a lovaskocsin ülő férfinek sem esett baja.
– Csak annyit mondott, hogy jó, hogy bele nem borítottuk az árokban, aztán baktatott tovább és egy közeli dűlőútra lekanyarodott és eltűnt a sötétben – mesélte a gépkocsit vezető férfi, aki állítása szerint hiába mondta a lovaskocsi hajtójának, hogy álljon félre és várja meg a helyszínelőket.
A soltvadkerti és a keceli rendőrök rövid időn belül két kilométerrel arrébb feltartóztatták a lovaskocsist, aki időközben a földes útról vissza felhajtott a főútra.
Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben KecelnélFotók: Pozsgai Ákos
A rendőrök a fogat hajtóját és az autó vezetőjét is a helyszínen megszondáztatták, arról nincs információnk, felmerült-e az ittas vezetés gyanúja. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!