2 órája
Lopott rollerrel bukott le, Kecskeméten csaptak le a sorozattolvajra
Rollerezés közben bukott le egy kecskeméti férfi. Gyorsan kiderült, hogy ennél jóval több is van a rovásán.
Tavaly nyáron egy kerékpár, később egy roller tűnt el Kecskeméten. Mindkét esetben a zárat feszítette szét a tolvaj. A rendőrség a nyomozás során egy 32 éves helyi férfihoz jutott el, akit szeptember 17-én rollerezés közben fogtak el. Bár a járműről ekkor még nem érkezett bejelentés, néhány órával később jelentkezett a tulajdonos, így a gyanú beigazolódott, a rollert pedig visszaadták – derült ki a rendőrség beszámolójából.
A férfit további bűncselekményekkel is gyanúsítják. Májusban rendszámot cserélt egy autón, és három alkalommal tankolt fizetés nélkül. A rendőrök őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!