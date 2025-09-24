Lopott rollerrel bukott le, Kecskeméten csaptak le a sorozattolvajra

Tavaly nyáron egy kerékpár, később egy roller tűnt el Kecskeméten. Mindkét esetben a zárat feszítette szét a tolvaj. A rendőrség a nyomozás során egy 32 éves helyi férfihoz jutott el, akit szeptember 17-én rollerezés közben fogtak el. Bár a járműről ekkor még nem érkezett bejelentés, néhány órával később jelentkezett a tulajdonos, így a gyanú beigazolódott, a rollert pedig visszaadták – derült ki a rendőrség beszámolójából.

A rollert visszaadták a tulajdonosának

Forrás: police.hu

A férfit további bűncselekményekkel is gyanúsítják. Májusban rendszámot cserélt egy autón, és három alkalommal tankolt fizetés nélkül. A rendőrök őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását.