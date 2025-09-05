Láncon húzta végig a kutyáját az úton, ilyen büntetést kapott az állatkínzó

Gyorsított eljárásban, állatkínzás miatt 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki szeptember 1-jén Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között egy egészen sokkoló tettet hajtott végre. A kutya gazdáját bíróság elé állították.

Egy 66 éves férfi autója után kötötte kutyáját Tiszaalpárnál, az állat megsérült

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Mint az a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztályának közleményében olvasható,

elindulásakor figyelmetlenségből nem vette észre, hogy az előző este – egy öt méteres lánccal – a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.

Így az állatot közel egy kilométeren keresztül, legalább 70 km/óra sebességgel húzta maga után a betonúton.

Az esetet a mögötte haladó autósok észlelték, villogással és dudálással próbálták megállítani. Amikor a férfi megértette a jelzéseket, félreállt, levette a láncot a kutyáról, a súlyosan megsérült állatot betette a csomagtartóba, majd hazaszállította a tanyájára.

Súlyosan megsérült a kutya, de a férfi nem hívott segíséget

A húzás következtében a kutya testén horzsolásos, dörzsöléses és égési sérülések keletkeztek, több helyen szövethiánnyal. A férfi ennek ellenére nem vitte állatorvoshoz azonnal az állatot, és maga sem kezdte el a sebek kezelését, így az állat akár el is pusztulhatott volna a gondatlanság miatt.

Mint arról beszámoltunk, a bűncselekményről egy szemtanú videót is készített, amit átadott a rendőrségnek. A felvétel alapján a hatóságok gyorsan azonosították a járművet és a férfit, akinek otthonában megtalálták a súlyosan sérült kutyát. A négylábút azonnal állatorvoshoz vitték, majd menhelyre szállították, ahol megkezdődött az ápolása.

Az ügyészség bíróság elé állította

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit állatkínzás miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé. A Kecskeméti Járásbíróság szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. Az ítélet nem jogerős.

Nem egyedi eset

A történet sajnos nem példa nélküli Bács-Kiskun vármegyében. Idén év elején egy jánoshalmi férfi hasonló kegyetlenséget követett el, amikor német juhászát kötötte autója után és vonszolta több száz méteren át. Az állatot később kikötve találták meg az erdőben, de a gondoskodás már későn érkezett: a kutya, akit Mázlinak hívtak, elpusztult.