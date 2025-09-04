Kegyelemgyilkosság vagy kétségbeesés? – pszichiáter elemezte a kunfehértói tragédiát

Augusztus 10-én 18 óra 22 perc körül kunfehértói otthonukban megölte feleségét egy 78 éves férfi, aki ezt követően végzett önmagával is. A kunfehértói gyilkosság hátterében többféle ok lehetett, és ezeket segített megfejteni a Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosa, dr. Máttyássy Adrienn.

A kunfehértói gyilkosság megrázta a település lakóit

Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

A kunfehértói gyilkosságról röviden

A házaspár korábban zárkózottan élt, és mint az később kiderült, a férfi demens feleségéről gondoskodott. A falubeliek elmondása szerint a tragédia előtt egy héttel az idős férfi arra panaszkodott, hogy a felesége kórházban van. Információnk szerint két gyermekük van, egyikük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. További részletekrők korábbi cikkünkben olvashat.

Mi állhat a kunfehértói gyilkosság hátterében?

Dr. Máttyássy Adrienn tájékoztatása alapján az öngyilkosság vagy szuicidium az a cselekedet, amikor valaki szándékosan okozza önmaga halálát. Ehhez képest a kunfehértói gyilkosság már a kiterjesztett öngyilkosság kategóriájába sorolható, ugyanis ilyen eseteben az adott személy bevon mást is, legtöbbször szeretett hozzátartozót, barátot vagy ahogy ebben az esetben is, szerelmi partnert.

Az öngyilkossági cselekedet önmagában nem betegség, egy lelki reakció, mely orvosi szempontból segítséget igényel, nincs helye az erkölcsi megítélésnek, nem kezelhetjük bűnként, bűncselekményként – nyilatkozta a pszichiáter.

A befejezett öngyilkosság, és annak mélypontja

A pszichiáter elmondása szerint az öngyilkossági kísérletek, és az úgynevezett befejezett öngyilkosságok háttere mindig komplex pszichoszociális okokra vezethető vissza. A pszichiátriai lélektani megközelítés és kutatási eredmények alapján a legtöbb esetben fennáll az elkövetőnél valamilyen mentális probléma, pszichiátriai betegség, legtöbbször kezeletlen depresszió, és megelőzi egy úgynevezett beszűkültséggel járó lélektani krízis állapot.

Az állapot mélypontján az érinett személy azt éli meg, hogy az addigi élete során számára rendelkezésre álló lelki és/vagy praktikus, gyakorlati problémamegoldó módszerek már nem segítenek, kilátástalannak érzi helyzetét, eltűnik a jövőkép, és ilyenkor már elveszíti azokat a racionális mérlegelési szempontokat, melyekből élete korábbi, kiegyensúlyozottabb szakaszaiban tudott erőt meríteni. Gyakran az öngyilkossági cselekedetet megelőzi egy konkrét, vagy jelképes utolsó segélykiáltás (egyéb problémával orvoshoz fordulás, régi barát megkeresése stb.) és ilyenkor esély nyílhat a vészhelyzet felismerésére és segítésére – tájékoztatott a főorvosnő.