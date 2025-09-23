szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Több mint 200-zal száguldozott a Mercedes, a rendőrök sem hittek a szemüknek

Címkék#gyorshajtás#összefoglaló#közlekedésrendészet#rendőrség

Bács-Kiskunban a rendőrök szeptember második hetében is fokozottan ellenőrizték az utakat. Egy hét alatt összesen 60 közlekedési baleset történt, amelyek közül 26 esetben sérültek is voltak.

Digner Brigitta

A rendőrök 17 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük egy sofőr balesetet is okozott. Velük szemben eljárás indult, és valamennyiüktől elvették a jogosítványt.

közlekedésrendészeti hírek
2333 autós lépte túl a megengedett sebességhatárt előző héten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyorshajtók sem maradtak észrevétlenek. 2333 autós lépte túl a megengedett sebességhatárt. Ezekben az esetekben a legalacsonyabb bírság 50 ezer forint, de a szabályszegések súlyosságától függően akár 468 ezer forintra is büntethetnek.

közlekedésrendészeti összefoglaló
Egy Tesla sofőrje 170 kilométer/órával hajtott a megengedett 90 helyett
Forrás: police.hu

Az 53-as főúton egy Tesla sofőrje 170 kilométer/órával hajtott a megengedett 90 helyett, míg egy Mercedes vezetője pedig 212-vel száguldott ugyanott. Mindkét járművezetőre a legmagasabb bírságot szabták ki.

Egy Mercedes vezetője 212-vel száguldozott
Forrás: police.hu

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu