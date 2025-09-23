Több mint 200-zal száguldozott a Mercedes, a rendőrök sem hittek a szemüknek

A rendőrök 17 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük egy sofőr balesetet is okozott. Velük szemben eljárás indult, és valamennyiüktől elvették a jogosítványt.

2333 autós lépte túl a megengedett sebességhatárt előző héten

A gyorshajtók sem maradtak észrevétlenek. 2333 autós lépte túl a megengedett sebességhatárt. Ezekben az esetekben a legalacsonyabb bírság 50 ezer forint, de a szabályszegések súlyosságától függően akár 468 ezer forintra is büntethetnek.

Az 53-as főúton egy Tesla sofőrje 170 kilométer/órával hajtott a megengedett 90 helyett, míg egy Mercedes vezetője pedig 212-vel száguldott ugyanott. Mindkét járművezetőre a legmagasabb bírságot szabták ki.

