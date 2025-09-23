2 órája
Több mint 200-zal száguldozott a Mercedes, a rendőrök sem hittek a szemüknek
Bács-Kiskunban a rendőrök szeptember második hetében is fokozottan ellenőrizték az utakat. Egy hét alatt összesen 60 közlekedési baleset történt, amelyek közül 26 esetben sérültek is voltak.
A rendőrök 17 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük egy sofőr balesetet is okozott. Velük szemben eljárás indult, és valamennyiüktől elvették a jogosítványt.
A gyorshajtók sem maradtak észrevétlenek. 2333 autós lépte túl a megengedett sebességhatárt. Ezekben az esetekben a legalacsonyabb bírság 50 ezer forint, de a szabályszegések súlyosságától függően akár 468 ezer forintra is büntethetnek.
Az 53-as főúton egy Tesla sofőrje 170 kilométer/órával hajtott a megengedett 90 helyett, míg egy Mercedes vezetője pedig 212-vel száguldott ugyanott. Mindkét járművezetőre a legmagasabb bírságot szabták ki.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Vonat elé lépett egy ember Cegléden, komoly fennakadások várhatók az érintett vasútvonalon
Rovarokat találtak ebben a népszerű csemegében, meg ne edd, ha ilyet vettél