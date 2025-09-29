Hajmeresztő manőver miatt alakult ki fantomdugó a sztrádán, súlyos baleset lett a vége

Az MKIF Zrt. – Az ország útja nevű közlekedésbiztonsággal foglalkozó közösségi oldalán számolt be az alig két hete az M1-es autópályán, Lébényhez közeli szakaszán történt eseménysorozatról, amit a kamera rögzített. Egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon lassított, megállt, majd teljesen szabálytalanul megfordult. Mögötte azonnal lassult, majd szinte rögtön meg is állt a forgalom. Gyakorlatilag kialakult egy fantomdugó.

Fittyet hányt a közlekedésbiztonságra az autópályán

Fotó: MKIF Zrt. - Az Ország útja Facebook-oldala

Fittyet hánytak a közlekedésbiztonságra

És innen vett még ijesztőbb fordulatot a történet: a harmónikahatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebbet fékeztek. Többen a szembe jövő sávba menekültek, miközben a veszélyes helyzet okozója szépen elhagyta a helyszínt és lement az autópályáról. Ő már sehol sem volt, de az események ezután még durvábban alakultak.

A szabálytalan megfordulás után nem telt el 30 másodperc sem és olyan ráfutásos baleset történt, amely során az egyik autó kereke kiszakadt a helyéről.

Az MKIF Zrt. beszámolója szerint a csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős lett.

A szervezet, mint minden esetben, a rendőrség számára most is eljuttatta a felvételt, de legalább ennyire fontosnak tartja azt is, hogy felhívják a következőkre a figyelmet:

autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni nem csak hogy életveszélyes, TILOS is!

mindig tarts megfelelő követési távolságot, hogy legyen esélyed megállni, ha bármi, akár ilyen eset is történik!

ha baleset, műszaki hiba miatt ki kell szállnod az autóból, te és mindenki más is vegyen fel láthatósági mellényt!

a korlát védelmébe húzódva kérj segítséget és ott is várd meg azt, csak annyi ideig maradj a pályán, ameddig az feltétlenül szükséges!

amikor vezetsz, döntesz! Ez a videó is mutatja, mivel jár egyetlen döntés. Hány ember életére, testi épségére lehet akár komoly hatással is!

amikor a volán mögé ülsz felelősséget vállalsz magadért, másokért is!

a közlekedés Társas-játék! Közlekedjünk felelősséggel!