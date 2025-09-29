1 órája
Hajmeresztő manőver miatt alakult ki fantomdugó a sztrádán, súlyos baleset lett a vége
Az autópályán történt egy közlekedési szabályszegés, egy átgondatlan manőver, ami időben és térben messze ható következményekkel járt. A közlekedési szabályok és a közlekedésbiztonság figyelmen kívül hagyásával tetemes anyagi kárt okozott egy autós.
Az MKIF Zrt. – Az ország útja nevű közlekedésbiztonsággal foglalkozó közösségi oldalán számolt be az alig két hete az M1-es autópályán, Lébényhez közeli szakaszán történt eseménysorozatról, amit a kamera rögzített. Egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon lassított, megállt, majd teljesen szabálytalanul megfordult. Mögötte azonnal lassult, majd szinte rögtön meg is állt a forgalom. Gyakorlatilag kialakult egy fantomdugó.
Fittyet hánytak a közlekedésbiztonságra
És innen vett még ijesztőbb fordulatot a történet: a harmónikahatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebbet fékeztek. Többen a szembe jövő sávba menekültek, miközben a veszélyes helyzet okozója szépen elhagyta a helyszínt és lement az autópályáról. Ő már sehol sem volt, de az események ezután még durvábban alakultak.
A szabálytalan megfordulás után nem telt el 30 másodperc sem és olyan ráfutásos baleset történt, amely során az egyik autó kereke kiszakadt a helyéről.
Az MKIF Zrt. beszámolója szerint a csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős lett.
A szervezet, mint minden esetben, a rendőrség számára most is eljuttatta a felvételt, de legalább ennyire fontosnak tartja azt is, hogy felhívják a következőkre a figyelmet:
- autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni nem csak hogy életveszélyes, TILOS is!
- mindig tarts megfelelő követési távolságot, hogy legyen esélyed megállni, ha bármi, akár ilyen eset is történik!
- ha baleset, műszaki hiba miatt ki kell szállnod az autóból, te és mindenki más is vegyen fel láthatósági mellényt!
- a korlát védelmébe húzódva kérj segítséget és ott is várd meg azt, csak annyi ideig maradj a pályán, ameddig az feltétlenül szükséges!
- amikor vezetsz, döntesz! Ez a videó is mutatja, mivel jár egyetlen döntés. Hány ember életére, testi épségére lehet akár komoly hatással is!
- amikor a volán mögé ülsz felelősséget vállalsz magadért, másokért is!
- a közlekedés Társas-játék! Közlekedjünk felelősséggel!
