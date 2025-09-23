szeptember 23., kedd

Bíróság

3 órája

Költségvetési csalással gyanúsítják az iskolaszövetkezet munkatársait

Egy szombathelyi székű iskolaszövetkezetről kiderült, nem a nemes célok vezérelték. Költségvetési csalás ügyében folytat tárgyalást a Kecskeméti Törvényszék.

Mócza Milán

A bűnszervezetek, akárcsak maga a bűnözés, számtalan formát ölthetnek. Gyakran olyan szervezetek mögé bújnak, amelyekről senki sem feltételezné – például iskolaszövetkezetek mögé, amelyeknek éppen a fiatalok munka világba való belépését kellene segíteniük. 2019-ben a Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt egy szombathelyi székhelyű iskolaszövetkezet ellen költségvetési csalás miatt. Az ügy bonyolultsága miatt a per még mindig tart: kedden a Kecskeméti Törvényszéken folytatódott a tárgyalás.

Költségvetési csalás miatt állnak bíróság elé
Költségvetési csalással gyanúsítják az iskolaszövetkezet munkatársait
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Költségvetési csalás iskolaszövetkezeten keresztül

Az Alba Student Szociális Iskolaszövetkezet 2011 óta közvetített diákmunkát, valamint intézte az ehhez kapcsolódó pénzügyi és adminisztratív feladatokat. A háttérben azonban más cél húzódott: az általános forgalmi adó, a társasági adók, a bérek utáni közterhek és járulékok kijátszása. A szervezet 2011 és 2017 között gyakorlatilag teljesen elkerülte a közteherfizetést, több mint 6,2 milliárd forint kárt okozva az állami költségvetésnek.

A bűnszervezet működésében 21 személy vett részt, 8 iskolaszövetkezet, 2 kft. és 1 részvénytársaság keretében. Az elsőrendű vádlott, a szervezet igazgatóságának elnöke két társával együtt nemcsak költségvetési, hanem gazdasági csalással is vádolják.

A Kecskeméti Törvényszéken folytatódik az ügy

A Szegedi Törvényszék korábban már előkészítő üléseket tartott, 20 vádlott ügyében, amelyek közül 7 esetben ítélet is született. Ezt követően a Kecskeméti Törvényszék kapta meg az ügy folytatását, ahol kedden ismét tárgyalást tartottak. Jelen volt a hatod- és huszonegyedrendű vádlott is, a meghallgatásuk után pedig tanúkihallgatásra is sor került. A bonyolult ügy azonban még korántsem zárult le: a következő tárgyalást szeptember 30-ára tűzték ki.

Komoly következményekkel számolhat a csaló

Bár még nincs minden vádlott ügyében jogerős ítélet, az elkövetés módja és a kár összege súlyos következményekkel járhat. Költségvetési csalás esetén, ha az okozott kár meghaladja az 500 millió forintot, 5–10 év szabadságvesztés szabható ki. Ugyanez vonatkozik a gazdasági csalásra is, különösen, ha az üzletszerűen, bűnszövetségben történt.

