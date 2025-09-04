Tűzoltók
1 órája
Kigyulladt egy teherautó, a tűz átterjedt egy épületre is
A tűzoltókat az Örkényi útra riasztották csütörtökön este.
Kigyulladt egy ponyvás teherautó Nagykőrösön, az Örkényi úton. A tűz átterjedt egy épületre is. A ceglédi hivatásos és a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Tárgyalás
2 órája
Bilincsben, láncon vezették be a bíróságra a kis Hanna meggyilkolásával gyanúsított férfit – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre