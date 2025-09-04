szeptember 4., csütörtök

Tűzoltók

1 órája

Kigyulladt egy teherautó, a tűz átterjedt egy épületre is

Címkék#tűzeset#Nagykőrös#katasztrófavédelem#tűz

A tűzoltókat az Örkényi útra riasztották csütörtökön este.

Várkonyi Rozália

Kigyulladt egy ponyvás teherautó Nagykőrösön, az Örkényi úton. A tűz átterjedt egy épületre is. A ceglédi hivatásos és a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltóautó egy tűzesetnél
Tűz volt Nagykőrösön
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

 

