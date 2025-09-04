Kigyulladt egy teherautó, a tűz átterjedt egy épületre is

Kigyulladt egy ponyvás teherautó Nagykőrösön, az Örkényi úton. A tűz átterjedt egy épületre is. A ceglédi hivatásos és a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz volt Nagykőrösön

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció