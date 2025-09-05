szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Kigyulladt szelektív hulladék és lángoló száraz növényzet is munkát adott a tűzoltóknak

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#tűzoltók

Csütörtökön kétszer is kérték a tűzoltók segítségét lakásba történő behatoláshoz Bács-Kiskunban.

Várkonyi Rozália

A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába csütörtökön négy műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett. 

Kigyulladt a száraz növény
Kigyulladt a száraz növény Kiskunfélegyházán
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Foltokban száraz növényzet égett csütörtök délután Kiskunfélegyházán, a Zsinór utca és Kőrösi út kereszteződésénél. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották. A tűzeset során nem sérült meg senki – közölte a katasztrófavédelem.

Szelektív hulladék égett egy fémkonténerben csütörtök este Helvécia külterületén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugárral eloltották.

Csütörtökön két esetben kérték a tűzoltók segítségét lakásba történő behatoláshoz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu