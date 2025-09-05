Kigyulladt szelektív hulladék és lángoló száraz növényzet is munkát adott a tűzoltóknak

A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába csütörtökön négy műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett.

Kigyulladt a száraz növény Kiskunfélegyházán

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Foltokban száraz növényzet égett csütörtök délután Kiskunfélegyházán, a Zsinór utca és Kőrösi út kereszteződésénél. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották. A tűzeset során nem sérült meg senki – közölte a katasztrófavédelem.

Szelektív hulladék égett egy fémkonténerben csütörtök este Helvécia külterületén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugárral eloltották.

Csütörtökön két esetben kérték a tűzoltók segítségét lakásba történő behatoláshoz.