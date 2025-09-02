szeptember 2., kedd

Tűzeset

3 órája

Az autóval együtt égett porrá az épület, a lángok a pincét is veszélyeztették

Címkék#tűzeset#melléképület#tűzoltók

A Kossuth Lajos utcában égett ki egy ingatlan.

Várkonyi Rozália

Kigyulladt egy melléképület kedd este Bácsbokodon, a Kossuth Lajos utcában. A benne lévő személyautóval együtt teljes terjedelmében kiégett a mintegy hetven négyzetméter alapterületű ingatlan. A tűz az alatta lévő pincére és a főépületre nem terjedt át. A bajai hivatásos és a bácsbokodi önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltóautó siet egy helyszínre
Melléképülettűz volt Bácsbokodon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

 

