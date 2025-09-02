Tűzeset
3 órája
Az autóval együtt égett porrá az épület, a lángok a pincét is veszélyeztették
A Kossuth Lajos utcában égett ki egy ingatlan.
Kigyulladt egy melléképület kedd este Bácsbokodon, a Kossuth Lajos utcában. A benne lévő személyautóval együtt teljes terjedelmében kiégett a mintegy hetven négyzetméter alapterületű ingatlan. A tűz az alatta lévő pincére és a főépületre nem terjedt át. A bajai hivatásos és a bácsbokodi önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Galériával, videóval
9 órája
„Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg" – kiabálták a miskeiek az elvetemült gyerekgyilkos elfogása után
Ezt ne hagyja ki!Akadémia
5 órája
Ifjú tudósok ünnepelték diplomájukat, példát mutatnak mindenkinek – fotó, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre