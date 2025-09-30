1 órája
Tűz ütött ki egy családi házban, videón mutatjuk a helyszínt
Információink szerint a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval érkeztek a helyszínre.
Hétfőn a katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába 2 tűzesettel és 1 műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő állampolgári bejelentés érkezett.
Riasztották a tűzoltókat
Hétfő délután Szentkirály külterületén egy akácos aljnövényzete kapott lángra. A tűz érintette egy tanya udvarát is. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral megfékezték a lángokat, munkájukat egy kecskeméti vízszállító jármű is támogatta.
Az este folyamán Jánoshalmán, a Hajnald utcában kigyulladt egy lakatlan családi ház. A körülbelül százhúsz négyzetméteres épület egyik helyisége teljes egészében égett, a lángok a födémet is megrongálták. A tüzet a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal sikeresen megfékezték.
Egy esetben pedig egy polgár kérte a tűzoltók segítségét lakásába történő bejutáshoz – zárul a katasztrófavédelem közleménye.
