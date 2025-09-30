szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

3 órája

Tűz ütött ki egy családi házban, videón mutatjuk a helyszínt

Címkék#baon videó#katasztrófavédelelem#baleset#tűz#összefoglaló

Információink szerint a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval érkeztek a helyszínre.

Nagy Mária Lilla

Hétfőn a katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába 2 tűzesettel és 1 műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő állampolgári bejelentés érkezett.

Jánoshalmára kiérkező tűzoltók.
Lakatlan ház kapott lángra Jánoshalmán
Forrás: Pozsgai Ákos

Riasztották a tűzoltókat

Hétfő délután Szentkirály külterületén egy akácos aljnövényzete kapott lángra. A tűz érintette egy tanya udvarát is. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral megfékezték a lángokat, munkájukat egy kecskeméti vízszállító jármű is támogatta.

Az este folyamán Jánoshalmán, a Hajnald utcában kigyulladt egy lakatlan családi ház. A körülbelül százhúsz négyzetméteres épület egyik helyisége teljes egészében égett, a lángok a födémet is megrongálták. A tüzet a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal sikeresen megfékezték.

Egy esetben pedig egy polgár kérte a tűzoltók segítségét lakásába történő bejutáshoz – zárul a katasztrófavédelem közleménye.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu