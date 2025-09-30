Tűz ütött ki egy családi házban, videón mutatjuk a helyszínt

Hétfőn a katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába 2 tűzesettel és 1 műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő állampolgári bejelentés érkezett.

Lakatlan ház kapott lángra Jánoshalmán

Forrás: Pozsgai Ákos

Riasztották a tűzoltókat

Hétfő délután Szentkirály külterületén egy akácos aljnövényzete kapott lángra. A tűz érintette egy tanya udvarát is. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral megfékezték a lángokat, munkájukat egy kecskeméti vízszállító jármű is támogatta.

Az este folyamán Jánoshalmán, a Hajnald utcában kigyulladt egy lakatlan családi ház. A körülbelül százhúsz négyzetméteres épület egyik helyisége teljes egészében égett, a lángok a födémet is megrongálták. A tüzet a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal sikeresen megfékezték.

Egy esetben pedig egy polgár kérte a tűzoltók segítségét lakásába történő bejutáshoz – zárul a katasztrófavédelem közleménye.