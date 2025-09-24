szeptember 24., szerda

Elfogatóparancsot adtak ki Veréb Viktória ellen, őrjöngve támadt rá egy szakápolóra a kórházban

Veréb Viktória ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás miatt folyik bírósági eljárás Kecskeméten. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság jár el, a vádlott ellen elfogatóparancs van érvényben, a következő tárgyalás időpontját is kitűzték.

A vádirat szerint Veréb Viktória tavaly nyáron a kecskeméti megyei kórház sürgősségi osztályán támadt rá egy ápolónőre. Az eset miatt a Kecskeméti Járásbíróság előtt folyik eljárás, az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta.

Veréb Viktória ellen elfogatóparancsot adott ki a Kecskeméti Járásbíróság
Mi történt a sürgősségin?

Az incidens 2024. július 1-jén este történt. A nőt a mentők szállították be a kecskeméti kórház sürgősségi osztályára. Az ellátás során előbb hangosan szidalmazta a dolgozókat, majd hirtelen egy női szakápoló felé ütött. Miután az ápoló kitért az ütés elől, Veréb Viktória megragadta a haját és a szemüvegét, és percekig szorította. A jelenlévők végül lefogták az őrjöngő nőt, így tudott csak szabadulni a megtámadott dolgozó. Az ápoló 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, szemüvege 175 000 forint kárt szenvedett.

Elfogatóparancsot adtak ki a nő ellen – nem is egyet!

A közösségi médiában a napokban futótűzként terjedt egy poszt, amelyben ez állt: 

Kapják el VERÉB VIKTÓRIÁT!... Ez a nagykőrösi nő bántalmazott Kecskeméten a Megyei Kórházban egy ÁPOLÓNŐT!

A Police.hu oldalon egyébként mi is megtaláltuk a körözési felhívást, melyet 2025. szeptember 16-án adtak ki. Az már csak hab a tortán, hogy 2025. augusztus 21-én is kiadtak a nő ellen egy elfogatóparancsot, akkor éppen a Nagykőrösi Járásbíróság, mégpedig járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt.

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság és a Kecskeméti Járásbíróság válaszai

Az ügyben megkérdeztük az érintett hatóságokat is. A Nagykőrösi Rendőrkapitányság közölte, hogy az ügyben náluk nincs folyamatban eljárás. A Kecskeméti Járásbíróság viszont tájékoztatott arról, hogy az ügy B.652/2024. szám alatt zajlik, a vádpontok közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás. A vádlottal szemben elfogatóparancs van érvényben, a következő tárgyalást pedig 2025. október 15-én tartják a Kecskeméti Járásbíróságon.

