Szennyvízaknába zuhant kutyáját próbálta megmenteni, de ő is csapdába esett

Kiszáradt szennyvízaknába esett egy kutya hétfő délután Bácsbokodon, a Hunyadi János utcában. A tulajdonos megpróbálta kihozni, végül ő is az aknában rekedt. A bácsbokodi önkéntes tűzoltók a kutyát és a gazdáját is kimentették az aknából. Senki sem sérült meg.

Kamionnak csapódott egy autó Kiskunhalas közelében

Fotó: Pozsgai Ákos

Kamion és egy autó ütközött kedden hajnalban az 53-as főút Kiskunhalas és Balotaszállás közötti szakaszán. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket. A balesetben senki sem sérült meg.

Árokba hajtott egy személygépkocsi hétfő délután az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

Füstölt egy gépjármű motortere hétfő délután az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet és visszahűtötték a motorterét egy vízsugárral.

Hétfőn még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét lehasadt, nagy méretű faág eltávolításához és két esetben pedig lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.