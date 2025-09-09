szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

34 perce

Szennyvízaknába zuhant kutyáját próbálta megmenteni, de ő is csapdába esett

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem#kutya

Hétfőn 1 tűzesettel és 6 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Kovács Nóra

Kiszáradt szennyvízaknába esett egy kutya hétfő délután Bácsbokodon, a Hunyadi János utcában. A tulajdonos megpróbálta kihozni, végül ő is az aknában rekedt. A bácsbokodi önkéntes tűzoltók a kutyát és a gazdáját is kimentették az aknából. Senki sem sérült meg.

kamion és autó ütközött, 53-as főúton,
Kamionnak csapódott egy autó Kiskunhalas közelében
Fotó: Pozsgai Ákos

Kamion és egy autó ütközött kedden hajnalban az 53-as főút Kiskunhalas és Balotaszállás közötti szakaszán. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket. A balesetben senki sem sérült meg.

Árokba hajtott egy személygépkocsi hétfő délután az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

Füstölt egy gépjármű motortere hétfő délután az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet és visszahűtötték a motorterét egy vízsugárral.

Hétfőn még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét lehasadt, nagy méretű faág eltávolításához és két esetben pedig lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu