Lángoló kamionkerékhez és reggeli ütközéshez is riasztották a tűzoltókat

Egy autókat szállító kamion kereke kigyulladt csütörtök délután a 445-ös úton, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották.

Két autó ütközött Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

Két személygépjármű ütközött össze csütörtökön, kora reggel Kiskunhalason, a Csalogány utcában. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.