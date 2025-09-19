Katasztrófavédelem
Lángoló kamionkerékhez és reggeli ütközéshez is riasztották a tűzoltókat
Reggeli csúcsban történt balesethez és tüzekhez is riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat csütörtökön.
Egy autókat szállító kamion kereke kigyulladt csütörtök délután a 445-ös úton, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották.
Két személygépjármű ütközött össze csütörtökön, kora reggel Kiskunhalason, a Csalogány utcában. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.
Baleset történt KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
Csütörtökön egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – írja a katasztrófavédelem.
