Katasztrófavédelem

3 órája

Lángoló kamionkerékhez és reggeli ütközéshez is riasztották a tűzoltókat

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem

Reggeli csúcsban történt balesethez és tüzekhez is riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat csütörtökön.

Kovács Nóra

Egy autókat szállító kamion kereke kigyulladt csütörtök délután a 445-ös úton, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották.

két autó ütközött, Kiskunhalason történt baleset,
Két autó ütközött Kiskunhalason
Fotó: Pozsgai Ákos

 

Két személygépjármű ütközött össze csütörtökön, kora reggel Kiskunhalason, a Csalogány utcában. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

Baleset történt Kiskunhalason

Fotók: Pozsgai Ákos

Csütörtökön egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – írja a katasztrófavédelem.

 

