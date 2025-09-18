Hét embert szállítottak kórházba az M5-ös baleset helyszínéről

Egymásnak ütközött egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion szerda délután az M5-ös ajtópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében. Az egyik járműbe hét ember beszorult, őket a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és lajosmizsei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A mentők mind a hét embert kórházba szállították.

Durva baleset történt az M5-ön

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy erdő aljnövényzete égett mintegy négy hektáron szerda délután Pálmonostora térségében, az 5-ös főút közelében. A kiskunfélegyházi, a kisteleki, a kecskeméti és a szentesi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.

Szerdán még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fa eltávolításához és egy estben pedig lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.