Katasztrófavédelem

Hét embert szállítottak kórházba az M5-ös baleset helyszínéről

Szerdán 1 tűzesettel és 3 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a tűzoltókhoz.

Kovács Nóra

Egymásnak ütközött egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion szerda délután az M5-ös ajtópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében. Az egyik járműbe hét ember beszorult, őket a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és lajosmizsei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A mentők mind a hét embert kórházba szállították.

baleset az autópályán, Lajosmizse közelében dolgoztak a tűzoltók,
Durva baleset történt az M5-ön
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy erdő aljnövényzete égett mintegy négy hektáron szerda délután Pálmonostora térségében, az 5-ös főút közelében. A kiskunfélegyházi, a kisteleki, a kecskeméti és a szentesi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.

Szerdán még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fa eltávolításához és egy estben pedig lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.

 

