Katasztrófavédelem

1 órája

Egymást követték a balesetek, több embert szállítottak kórházba a mentők

Balesetek sokasága adott munkát vasárnap a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltóknak. Emellett a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék miatt riasztották őket.

Kovács Nóra

Egy személygépkocsi lesodródott az útról szombatról vasárnapra virradóra Kecskeméten a Károly Róbert körút és az 5-ös számú főút körforgalmában. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították és a kifolyt olajat homokkal felitatták. Személyi sérülés nem történt.

több baleset történt vasárnap, tűzesethez riasztották a katasztrófavédelmet,
Több baleset is történt vasárnap
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy személygépkocsi kidöntött egy villanyoszlopot vasárnap hajnalban Baján a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították.

Három személygépkocsi ütközött vasárnap kora reggel Lajosmizse térségében, az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán a 68. kilométer-szelvénynél. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók a járműveket áramtalanították. Két személyt a mentők kórházba szállítottak.

Két személygépjármű ütközött vasárnap a déli órában Kecskeméten a Nagykőrösi utca és Wesselényi utca sarkán. A kecskeméti hivatásos tűzoltók az útra kifolyt motorolajat kéziszerszám segítségével eltávolították. Egy személyt a mentőszolgálat kórházba szállított.

Rendezvény-színpadot öntött el az esővíz vasárnap késő délután Kerekegyházán, a Szent István téren. A kerekegyházi önkormányzati tűzoltók egy szivattyúval a vizet eltávolították, személyi sérülés nem történt.

Személygépjármű motortere égett vasárnap este Kecskeméten, a Törökfái tanya egyik ingatlanának udvarán. Az egység egy vízsugárral a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt.

Árokba borult egy személygépkocsi hétfőn kora reggel Lajosmizse térségében az M5-ös autópálya 71. kilométer-szelvényénél. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók a járművet talpára állították és áramtalanították. Egy embert a mentők kórházba szállítottak.

Vasárnap még nyolc esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fa, leszakadt faág eltávolításához, egy esetben pályatestről leszaladt gépjármű visszahúzásához, egy esetben pedig szivárgó lakossági gázcsonkhoz – írja a katasztrófavédelem.

 

