29 perce
Ömlött a víz az utcára, kidöntött egy tűzcsapot a parkoló autók közé hajtó kamion
Egy súlyos baleset és több tűzeset miatt is riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat szerdán.
Összehordott növényi hulladék és szemét égett szerda délután Harta külterületén. A hartai önkéntes, valamint a solti és a kalocsai hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el.
Letért az úttestről, majd több parkoló járműnek is nekiütközött egy teherautó szerda délelőtt Baján, az 51-es főút Arany János utcai szakaszán. Az ütközés következtében egy tűzcsap és egy elektromos szekrény is károsodott. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a teherautót, valamint egy fát motoros láncfűrésszel eltávolítottak. A mentők a jármű vezetőjét kórházba szállították.
Szerdán még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.