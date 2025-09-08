Feszítővágóval emelték ki a tűzoltók a roncsból a halálos tömegbaleset áldozatát

Pincébe esett egy ember vasárnap délután Császártöltésen, a Petőfi Sándor utcában. A császártöltési önkéntes és a keceli önkormányzati tűzoltók közösen a felszínre felhozták a bajbajutott embert, és átadták a mentőknek.

Tarló és negyven darab szalmabála égett vasárnap délután az 5211-es út közelében, Lajosmizse és Kerekegyháza között. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett, amit a lajosmizsei önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltottak el. A szalmabálákat egy erőgép segítségével megbontották, és felügyelet mellett leégették.