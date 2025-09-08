szeptember 8., hétfő

3 órája

Feszítővágóval emelték ki a tűzoltók a roncsból a halálos tömegbaleset áldozatát

Vasárnap 6 tűzeset és 6 műszaki mentés adott munkát a tűzoltóknak Bács-Kiskunban.

Digner Brigitta

Két személyautó karambolozott vasárnap délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A kecskeméti hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben senki sem sérült meg.

katasztrófavédelmi összefoglaló
Halálos baleset történt Kisszállás közelében
Fotó: Pozsgai Ákos

 

Négy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt az 55-ös főúton, Kisszállás közelében. A balesetben öt ember megsérült, egy ember pedig a helyszínen életét vesztette. A baleset áldozatát a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a roncsból.

Árokba sodródott egy személyautó vasárnap délután az 5301-es úton Öregcsertő közelében. A járműben három ember utazott, mindhárman megsérültek. Az egyik sérült beszorult a járműbe, őt a műszaki mentést végző kalocsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a gépkocsiból, majd átadták a mentőknek.

Az oldalára borult egy személyautó vasárnap délután az 5309-es út Kecel és Imrehegy közötti szakaszán. A keceli önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők egy embert szállítottak kórházba.

Pincébe esett egy ember vasárnap délután Császártöltésen, a Petőfi Sándor utcában. A császártöltési önkéntes és a keceli önkormányzati tűzoltók közösen a felszínre felhozták a bajbajutott embert, és átadták a mentőknek.

Tarló és negyven darab szalmabála égett vasárnap délután az 5211-es út közelében, Lajosmizse és Kerekegyháza között. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett, amit a lajosmizsei önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltottak el. A szalmabálákat egy erőgép segítségével megbontották, és felügyelet mellett leégették.

Vasárnap még öt esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.

 

 

 

