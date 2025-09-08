3 órája
Feszítővágóval emelték ki a tűzoltók a roncsból a halálos tömegbaleset áldozatát
Vasárnap 6 tűzeset és 6 műszaki mentés adott munkát a tűzoltóknak Bács-Kiskunban.
Két személyautó karambolozott vasárnap délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A kecskeméti hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben senki sem sérült meg.
Két autó karambolozott az M5-ösön, az egyik jármű szalagkorlátnak csapódott
Négy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt az 55-ös főúton, Kisszállás közelében. A balesetben öt ember megsérült, egy ember pedig a helyszínen életét vesztette. A baleset áldozatát a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a roncsból.
Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje
Árokba sodródott egy személyautó vasárnap délután az 5301-es úton Öregcsertő közelében. A járműben három ember utazott, mindhárman megsérültek. Az egyik sérült beszorult a járműbe, őt a műszaki mentést végző kalocsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a gépkocsiból, majd átadták a mentőknek.
Az oldalára borult egy személyautó vasárnap délután az 5309-es út Kecel és Imrehegy közötti szakaszán. A keceli önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők egy embert szállítottak kórházba.
Felborult a furgonnal, majd eltűnt a helyszínről a megsérült sofőr – fotók, videó
Pincébe esett egy ember vasárnap délután Császártöltésen, a Petőfi Sándor utcában. A császártöltési önkéntes és a keceli önkormányzati tűzoltók közösen a felszínre felhozták a bajbajutott embert, és átadták a mentőknek.
Tarló és negyven darab szalmabála égett vasárnap délután az 5211-es út közelében, Lajosmizse és Kerekegyháza között. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett, amit a lajosmizsei önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltottak el. A szalmabálákat egy erőgép segítségével megbontották, és felügyelet mellett leégették.
Vasárnap még öt esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.
