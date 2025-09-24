szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

2 órája

A már kialudt tűz nyomai között találták meg az idős nő holttestét

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#tűz#összefoglaló

Kedden egy mélykúti halálos háztűzhöz és több balesethez is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.

Digner Brigitta

Három személygépkocsi ütközött kedd délután Kiskunhalason, a Széchenyi utcában. Az egyik jármű a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

baleset Kiskunhalason
Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz Kiskunhalasra
Fotó: Pozsgai Ákos

Összeütközött két személyautó kedd délután Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

Egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett tűz néhány négyzetméteren kedden kora este Mélykúton, az Új utcában. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók rövid időn belül a helyszínre értek, ahol egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt idős, mozgásában hölgy találtak. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, a tűz nem terjedt át az épület más részére. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.

Összeütközött egy személyautó és egy kamion kedd este az 54-es főúton, Bócsa közelében. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

Egy lakatlan ház égett szerda hajnalban Kecskeméten, a Hunyadi János utcában. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el – közölte a katasztrófavédelem.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu