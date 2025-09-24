A már kialudt tűz nyomai között találták meg az idős nő holttestét

Összeütközött két személyautó kedd délután Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett tűz néhány négyzetméteren kedden kora este Mélykúton, az Új utcában. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók rövid időn belül a helyszínre értek, ahol egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt idős, mozgásában hölgy találtak. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, a tűz nem terjedt át az épület más részére. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.