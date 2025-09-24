2 órája
A már kialudt tűz nyomai között találták meg az idős nő holttestét
Kedden egy mélykúti halálos háztűzhöz és több balesethez is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.
Három személygépkocsi ütközött kedd délután Kiskunhalason, a Széchenyi utcában. Az egyik jármű a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.
Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz, az egyik autós elhajtott a helyszínről – fotók, videó
Összeütközött két személyautó kedd délután Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett tűz néhány négyzetméteren kedden kora este Mélykúton, az Új utcában. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók rövid időn belül a helyszínre értek, ahol egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt idős, mozgásában hölgy találtak. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, a tűz nem terjedt át az épület más részére. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.
Holtan találtak egy idős nőt a kiégett konyhájában – videó
Összeütközött egy személyautó és egy kamion kedd este az 54-es főúton, Bócsa közelében. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.
Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal – fotók, videó
Egy lakatlan ház égett szerda hajnalban Kecskeméten, a Hunyadi János utcában. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!