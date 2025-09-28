Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben

A 27 éves fiatal nő, Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből egyedül túrázni, ám onnan soha nem tért haza. Még útközben üzent a külföldön tartózkodó párjának, hogy jól sikerült a kirándulás és indul vissza Budapestre. Telefonját ekkor mérték be utoljára a hatóságok. Néhány órával később azonban egy különös üzenet érkezett a párjához: hajnali kettő körül „jó éjszakát” kívánt neki valaki – de nem a lány mobiljáról, hanem egy asztali számítógépről. Ez a részlet azóta is számos kérdést vet fel.

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az eltűnése után Nikolett munkahelye riasztotta a családját, mivel nem jelent meg dolgozni, ami tőle teljesen szokatlan volt. A hatóságok eltűnt személyként kezdték keresni, az ország pedig hetekig aggódva figyelte a fejleményeket.

Több száz önkéntes kereste Kaszás Nikolettet

Vasárnap azonban fordulatot hozott a keresés. Mintegy 300 önkéntes gyűlt össze Pilisszentlászlón, hogy élőláncot alkotva kutassanak a fiatal nő után. A délelőtti órákban egy kutyás mentőcsoport rátalált egy holttestre, amelyet Nikolett ruházata alapján azonosítottak. A Pest vármegyei rendőrség kora délután hivatalosan is megerősítette a halálhírt.

„A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről. A család gyászában és fájdalmában osztozunk!” – írták közösségi oldalukon.

A keresésben résztvevő önkéntesek, civilek és hivatásos mentőcsapatok mindent megtettek, hogy Nikolettet megtalálják, ám az eredmény tragikus lett.

A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok. A hatóságok vizsgálata jelenleg is folyamatban van.