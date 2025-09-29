3 órája
Kaszás Nikolettet megtalálták, de a történet itt még nem ért véget, sok a megválaszolatlan kérdés
Tragédia rázta meg az országot a több hetes keresőakció után. Kaszás Nikolett eltűnése kapcsán számos kérdés felmerült, melyek máig megválaszolatlanok.
Nemcsak családja, barátai és ismerősei, hanem országszerte nagyon sokan aggódtak és keresték a szeptember elején eltűnt Kaszás Nikolettet. A 27 éves nőnek egy túrát követően veszett nyoma. A rendőrség több hét sikertelen kutatás után országos közösségi keresőakciót kezdeményezett, melyre számos vármegyéből – köztük Bács-Kiskun megyéből is – csatlakoztak önkéntesek. Kaszás Nikolett holttestét vasárnap találták meg, nem messze attól a helytől, amely mellett többször elhaladtak a keresőcsapatok.
Kaszás Nikolett eltűnése
Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a pilisi Spartacus-ösvényt végigjárni, de haza már nem ért. A rendőrségre két nappal később érkezett bejelentés, ezt követően körözést adtak ki a nőre. Az utolsó üzenetek alapján, melyeket családjával váltott, a túrát teljesítette, így akkor még nem merült fel, hogy ennek ellenére ott lehet.
Heteken át tartott a keresőakció
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a rendőrség kérésére szeptember 10-én elindult a tanösvényt felderíteni, egyes túrázók elmondása szerint ugyanis ott látták utoljára.
Szeptember 12-én az utolsó tartózkodási helyén, az oda vezető úton és a Spartacus-ösvényen is megkezdődött a keresés. Az ezt követő hétvégén a keresési területet kibővítették, a Visegrádi-hegység számos túraútvonalán, mintegy 70 kilométeren folytatódott az akció, melybe sok túrázó is bekapcsolódott.
Szeptember 15-én egy 30 fős rendőrségi és polgárőr alakulat is útnak indult a településről kivezető utak környékét kutatva. Az ezt követő napokban, a telefon cellainformációinak elemzésének köszönhetően sikerült leszűkíteni a keresési területet, azonban több négyzetkilométernyi dombos-erdős területet kellett így is átkutatni.
Végül szeptember 28-án, vasárnap egy nagyszabású közösségi keresés eredményeként, melyhez az ország minden tájáról százával érkeztek segítők, Pilisszentlászlón találtak rá a Kaszás Nikolett holttestére.
A testét megtalálták, azonban továbbra is sok a kérdőjel
A rendőrség nyomozását több tényező is akadályozta. Voltak olyan hírek, mely szerint az utolsó üzenete után számítógépről újra bejelentkezve kommunikált még, illetve egy férfi is megszólalt az eset kapcsán, miszerint ő végzett Kaszás Nikolettel. Bár arról egyelőre nincs információ, pontosan mi és hogyan történt a nővel, Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője így nyilatkozott az esetről:
Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.
A keresésben Bács-Kiskun vármegyeiek is részt vettek
A közösségi keresésre való felhívás az egész országot megérintette és számtalan önkéntes sietett vasárnap a hatóságok segítségére. A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Egyesület nyolc fővel csatlakozott az összevont kereséshez. Az egyesület egyik alapító tagja így nyilatkozott:
Az egyesület egyik célja az eltűnt személyek felkutatása. Az országos felhívást látva önkéntes alapon csatlakoztunk mi is a közösségi kereséshez, felosztva és átfésülve a terepet a többi kutatócsapattal.
Megható sorokkal búcsúztak Kaszás Nikolettől
A Monori Strázsák Néptáncegyüttes szívszorító üzenetben búcsúzott szeretett tagjától, Kaszás Nikolettől. Mint írták: nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát is volt, emléke örökre velük marad.
„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy táncegyüttesünk szeretett tagja, Kaszás Nikolett elhunyt. Nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát volt. Pótolhatatlan számunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és szeretteinek. Szívünkben őrizzük emlékét. Nyugodj békében, Niki” – írták Facebook-oldalukon.
Öngyilkosságot követhetett el?
A Bors beszámolója szerint a rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűség lehetőségét, és közölte, hogy közigazgatási eljárás keretében folytatják a vizsgálatot. Ez felveti annak lehetőségét, hogy Kaszás Nikolett halála nem baleset, hanem öngyilkosság következménye lehetett. A beszámolók szerint a holttest mellett egy palackot is találtak, amelyben feltehetően fagyálló volt, ami további kérdéseket vetett fel az ügy körülményeivel kapcsolatban. A hatóságok mindenesetre hangsúlyozták: idegenkezűség gyanúja továbbra sem merült fel, így a vizsgálatot ennek megfelelően folytatják.
Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.
