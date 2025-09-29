Kaszás Nikolettet megtalálták, de a történet itt még nem ért véget, sok a megválaszolatlan kérdés

Nemcsak családja, barátai és ismerősei, hanem országszerte nagyon sokan aggódtak és keresték a szeptember elején eltűnt Kaszás Nikolettet. A 27 éves nőnek egy túrát követően veszett nyoma. A rendőrség több hét sikertelen kutatás után országos közösségi keresőakciót kezdeményezett, melyre számos vármegyéből – köztük Bács-Kiskun megyéből is – csatlakoztak önkéntesek. Kaszás Nikolett holttestét vasárnap találták meg, nem messze attól a helytől, amely mellett többször elhaladtak a keresőcsapatok.

Kaszás Nikolettet megtalálták, de sok kérdés maradt megválaszolatlan

Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett eltűnése

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a pilisi Spartacus-ösvényt végigjárni, de haza már nem ért. A rendőrségre két nappal később érkezett bejelentés, ezt követően körözést adtak ki a nőre. Az utolsó üzenetek alapján, melyeket családjával váltott, a túrát teljesítette, így akkor még nem merült fel, hogy ennek ellenére ott lehet.

Heteken át tartott a keresőakció

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a rendőrség kérésére szeptember 10-én elindult a tanösvényt felderíteni, egyes túrázók elmondása szerint ugyanis ott látták utoljára.

Szeptember 12-én az utolsó tartózkodási helyén, az oda vezető úton és a Spartacus-ösvényen is megkezdődött a keresés. Az ezt követő hétvégén a keresési területet kibővítették, a Visegrádi-hegység számos túraútvonalán, mintegy 70 kilométeren folytatódott az akció, melybe sok túrázó is bekapcsolódott.

Szeptember 15-én egy 30 fős rendőrségi és polgárőr alakulat is útnak indult a településről kivezető utak környékét kutatva. Az ezt követő napokban, a telefon cellainformációinak elemzésének köszönhetően sikerült leszűkíteni a keresési területet, azonban több négyzetkilométernyi dombos-erdős területet kellett így is átkutatni.

Végül szeptember 28-án, vasárnap egy nagyszabású közösségi keresés eredményeként, melyhez az ország minden tájáról százával érkeztek segítők, Pilisszentlászlón találtak rá a Kaszás Nikolett holttestére.

A testét megtalálták, azonban továbbra is sok a kérdőjel

A rendőrség nyomozását több tényező is akadályozta. Voltak olyan hírek, mely szerint az utolsó üzenete után számítógépről újra bejelentkezve kommunikált még, illetve egy férfi is megszólalt az eset kapcsán, miszerint ő végzett Kaszás Nikolettel. Bár arról egyelőre nincs információ, pontosan mi és hogyan történt a nővel, Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője így nyilatkozott az esetről:

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.

A keresésben Bács-Kiskun vármegyeiek is részt vettek

A közösségi keresésre való felhívás az egész országot megérintette és számtalan önkéntes sietett vasárnap a hatóságok segítségére. A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Egyesület nyolc fővel csatlakozott az összevont kereséshez. Az egyesület egyik alapító tagja így nyilatkozott:

Az egyesület egyik célja az eltűnt személyek felkutatása. Az országos felhívást látva önkéntes alapon csatlakoztunk mi is a közösségi kereséshez, felosztva és átfésülve a terepet a többi kutatócsapattal.

Megható sorokkal búcsúztak Kaszás Nikolettől

A Monori Strázsák Néptáncegyüttes szívszorító üzenetben búcsúzott szeretett tagjától, Kaszás Nikolettől. Mint írták: nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát is volt, emléke örökre velük marad.