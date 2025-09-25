Baleset
3 órája
Karambol az 5-ös főúton, az egyik autó kigyulladt
Baleset történt az 5-ös főúton, Városföld közelében csütörtök délelőtt.
Összeütközött két személyautó az 5-ös főút Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán, a 101. kilométer közelében. Az egyik jármű kigyulladt és teljes terjedelmében égett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, megkezdték az utómunkálatokat, és áramtalanították a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani, nagy a torlódás – közölte a katasztrófavédelem.
