Karambol az 5-ös főúton, az egyik autó kigyulladt

Összeütközött két személyautó az 5-ös főút Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán, a 101. kilométer közelében. Az egyik jármű kigyulladt és teljes terjedelmében égett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, megkezdték az utómunkálatokat, és áramtalanították a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani, nagy a torlódás – közölte a katasztrófavédelem.

Az egyik autó kigyulladt, a tűzoltók eloltották a lángokat

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció