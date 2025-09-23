Három autó karambolozott, forgalomkorlátozása kell számítani a városban

Karambolozott három személygépkocsi Kiskunhalason, a Széchenyi utcában, azaz az 53-as főúton, a Botond utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.

A balesethez Kiskunhalas hivatásos tűzoltói érkeztek

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

FRISSÍTÉS: Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz. További információkat és helyszíni felvételeket IDE KATTINTVA talál.