Baleset
2 órája
Három autó karambolozott, forgalomkorlátozása kell számítani a városban
A szerda balesethez a tűzoltók mellett a társhatóságokat is a helyszínre riasztották.
Karambolozott három személygépkocsi Kiskunhalason, a Széchenyi utcában, azaz az 53-as főúton, a Botond utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.
FRISSÍTÉS: Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz. További információkat és helyszíni felvételeket IDE KATTINTVA talál.
Ezt ne hagyja ki!InterCity
2 órája
Vonat elé lépett egy ember Cegléden, komoly fennakadások várhatók az érintett vasútvonalon
Ezt ne hagyja ki!Vírus
3 órája
Súlyos járvány tombol a magyar határ közelében, tízezrével pusztulnak az állatok
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre