szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Három autó karambolozott, forgalomkorlátozása kell számítani a városban

Címkék#tűzoltó#baleset#karambol

A szerda balesethez a tűzoltók mellett a társhatóságokat is a helyszínre riasztották.

Várkonyi Rozália

Karambolozott három személygépkocsi Kiskunhalason, a Széchenyi utcában, azaz az 53-as főúton, a Botond utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltó egy baleset helyszínén
A balesethez Kiskunhalas hivatásos tűzoltói érkeztek
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

FRISSÍTÉS: Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz. További információkat és helyszíni felvételeket IDE KATTINTVA talál.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu