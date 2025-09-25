Lángok martalékává vált az 5-ös főúton balesetezett autó, helyszíni felvételeinket mutatjuk

Két személygépkocsi ütközött össze az 5-ös főút Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán, a 101. kilométernél.

Az egyik autó kigyulladt az 5-ös főúton

Fotó: Pozsgai Ákos

Az egyik autó kigyulladt, és teljes terjedelmében égett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, elvégezték az utómunkálatokat, valamint áramtalanították a járműveket. A helyszínre a mentőket is riasztották. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon forgalmi fennakadásra kell számítani, jelentős torlódás alakult ki.