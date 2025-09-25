szeptember 25., csütörtök

Baleset

50 perce

Lángok martalékává vált az 5-ös főúton balesetezett autó, helyszíni felvételeinket mutatjuk

Címkék#tűzeset#baon videó#5-ös főút#karambol

Csütörtök délelőtt baleset történt az 5-ös főúton, Városföld közelében. Óriási a torlódás.

Pozsgai Ákos

Két személygépkocsi ütközött össze az 5-ös főút Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán, a 101. kilométernél.

kigyulladt autó az 5-ös főúton
Az egyik autó kigyulladt az 5-ös főúton
Fotó: Pozsgai Ákos

Az egyik autó kigyulladt, és teljes terjedelmében égett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, elvégezték az utómunkálatokat, valamint áramtalanították a járműveket. A helyszínre a mentőket is riasztották. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon forgalmi fennakadásra kell számítani, jelentős torlódás alakult ki.

Hármas karambol Városföldnél

Fotók: Pozsgai Ákos

Információink szerint a baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az 5-ös főúton.

 

