szeptember 12., péntek

Mária névnap

Tűzeset

1 órája

Kamion pótkocsija kapott lángra az 52-esen, lezárták az utat

Több vízsugárral oltották a lángokat a tűzoltók.

Kovács Nóra

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az 52-es főúton, Fülöpszállás közelében, a 41-es és 42-es kilométerszelvény között péntek kora este. A solti hivatásos valamint a szabadszállási önkormányzati és önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

