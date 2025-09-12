Kamion pótkocsija kapott lángra az 52-esen, lezárták az utat

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az 52-es főúton, Fülöpszállás közelében, a 41-es és 42-es kilométerszelvény között péntek kora este. A solti hivatásos valamint a szabadszállási önkormányzati és önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

Kamion pótkocsija kapott lángra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció