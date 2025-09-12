Tűzeset
2 órája
Kamion pótkocsija kapott lángra az 52-esen, lezárták az utat
Több vízsugárral oltották a lángokat a tűzoltók.
Kigyulladt egy kamion pótkocsija az 52-es főúton, Fülöpszállás közelében, a 41-es és 42-es kilométerszelvény között péntek kora este. A solti hivatásos valamint a szabadszállási önkormányzati és önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Bonyodalom
2 órája
Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
Ezt ne hagyja ki!Emberölés
7 órája
Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre